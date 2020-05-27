Коли в Україні буде "нульова статистика" коронавірусу: Ляшко дав прогноз

Уже 22 червня в Україні може бути "нульова статистика" захворювання на COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK. Ведуча запитала у нього, чи є прогнози щодо того, коли в Україні не будуть реєструватися нові випадки коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Про це ще рано говорити. Але ми говоримо про 22 червня", – підкреслив Ляшко.

Ляшко дав прогноз, коли в Україні буде "нульова статистика" коронавірусу. Ілюстрація

Водночас він зауважив, що ситуація буде сильно залежати від того, чи є сезонність у цього вірусу.

"Бо зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання. Але несподівано в цьому нашому графіку з’явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи повинні були б показувати значне зниження. Після Європи повинна була йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія і знову на Китай. Так циркулює грип і грипоподібні захворювання", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні офіційно зафіксували 21 905 випадків коронавірусу.