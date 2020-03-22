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22 березня • оновлено в 20:46
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"Коли в тебе коронавірус": перший українець, що одужав, поділився враженнями

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Мешканець Чернівців Олександр став першим українцем, в якого підтвердили коронавірус, і першим, хто одужав від COVID-19.

Олександр розповів ВВС News Україна, де він заразився, як він усвідомив, що хворий і як проходило лікування.

За словами Олександра, 27 лютого він з дружиною повернувся з подорожі до італійського міста Бергамо.

"Вже 28 лютого в мене почала підійматись температура. Спершу відчув слабкість. Поміряв температуру - 37.1. В обід - 37.4. Слабкість залишалася. Я подумав, що це акліматизація. Під вечір ситуація погіршилася - температура піднялася до 37.9. Спробував випити парацетамол. Вже прийшло розуміння, що якась небезпека є", - зазначив він.

"Коли тобі кажуть: в тебе - вірус… Ти не розумієш, що далі. Зрозуміло, що далі щось буде. Але як воно буде? Я знав, що щось почнеться, але що саме не уявляв. Не було страшно. Лише нерозуміння. Нерозуміння того, що взагалі відбувається. Страшно, що я один із тих, кому не пощастило. Чомусь я перший…" - поділився він враженнями.

Чоловік розповів, що в лікарні лікування проходило "симптоматично", тобто лікували "від симптомів, які проявляються на даний момент".

Олександр каже, що спав у дуже холодному боксі: "Я спав у куртці. Я думав, що це тимчасово! Я не уявляв, що в таких умовах можна довгий час провести! Я казав лікарям: "Давайте щось робити!" Мені відповіли: "Попросіть, щоб хтось приніс вам обігрівач". А я дивлюся - в боксі самому тільки дві розетки, куди можна включити цей обігрівач, і вони поплавлені".

"Важко спочатку, коли вас від вашого звичного побуту кидають в екстремальні умови. Оце був для мене шок. Перші дні я не міг змиритися! Я до останнього думав, що через кілька днів прийде негативний результат, і мене відпустять додому. Я мало засічки не робив, скільки годин мені залишається. Та коли мені сказали, що в мене позитивний результат, і я тут надовго…Просто довелося змиритися і адаптуватися", - сказав він.

Чоловік загалом провів в інфекційному відділенні повних 20 днів.

"З них два тижні, дійсно, в стані хвороби. Тобто, медикаментозне лікування повноцінне: системи, уколи, антибіотики. А останній тиждень, коли організм почав боротися, тоді ставало легше. Тоді вже просто чекав на виписку", - розповів Олександр.

"70% всіх медикаментів ми купували за власні кошти. Ситуація покращилася десь за тиждень мого перебування. Поступово ліками забезпечувала клініка. До кінця ми просто купували якісь дрібниці", - додав він.

"Коли в тебе коронавірус": перший українець, що одужав, поділився враженнями

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я порадували українців інформацією про те, що в країні від коронавірусу вилікувалося вже восьмеро людей, але пізніше з'ясувалося, що у відомстві помилилися.

Станом на ранок 22 березня в Україні офіційно підтверджені 47 випадків інфікування коронавірусом.

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Автор
Павло Заяц
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Каменный век какой то, спал в куртке, а отопление включить не судьба? Газку продать нищебpoды? )))))))))
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