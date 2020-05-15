Коли українців протестують на антитіла до COVID-19: Зеленському озвучили прогноз

Міністерство охорони здоров'я України підготувало алгоритм масової ІФА-діагностики (імуноферментний аналіз) для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19.
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Як повідомила пресслужба Офісу президента України, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.
Степанов розповів Зеленському про ІФА-діагностику
За його словами, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть почати вже наступного тижня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
завідуюча кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська зазначила, що тести на COVID-19 за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можуть показувати негативний результат у заражених з "явною клінікою".
Більшу довіру, за її словами, викликають тести, в яких застосовується імуноферментний аналіз (ІФА).
13 травня Максим Степанов розповів, що в Україні протягом декількох днів затвердять алгоритм щодо ІФА-тестування на COVID-19, яке визначає рівень антитіл в організмі людини.
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