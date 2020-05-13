Коли українців почнуть перевіряти ІФА-тестами на COVID-19: МОЗ озвучив терміни

Тимур Григоренко Суспільство 10:03, 13.05.2020 Оновлено: 10:29, 13.05.2020

В Україні протягом кількох днів затвердять алгоритм щодо ІФА-тестування на COVID-19.

Про це на брифінгу в середу, 13 травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тести на COVID-19

"Сьогодні-завтра затвердимо алгоритм щодо тестування ІФА-тестів, які визначать рівень антитіл в організмі людини. Це істотно розширить перелік і коло осіб, яких ми будемо тестувати", – сказав глава МОЗ.

Раніше завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська заявила, що тести на COVID-19 за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) можуть показувати негативний результат у заражених із "явною клінікою". Більшу довіру викликають тести, в яких застосовується імуноферментний аналіз (ІФА).

Як повідомляв OBOZREVATEL, безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 в Україні мають право пройти п'ять категорій населення.

Водночас медик вказав на проблему тестів на коронавірус в Україні.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Напівпорожні ТРЦ і черги в заклади: як виглядає Дніпро після ослаблення карантину

Українка вмирала протягом 43 днів після пологів, а тіло дитини зникло: моторошний випадок у пологовому будинку під Запоріжжям

Під Києвом зняли п'яних дівчат, які смажили сосиски на "вічному вогні"

Брат ли мне тот, кто убивает меня?

Євробачення-2020: що відомо про представника України Go_A та як виступили