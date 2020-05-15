Коли Україна відновить чартерні рейси: в Мінінфраструктури дали відповідь
Міністерство інфраструктури України обговорює питання організації чартерних рейсів після ослаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
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Як розповіла "РБК-Україна" прессекретарка Мінінфраструктури Оксана Герасимова, в даний час між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати і порядок запуску міжнародного авіасполучення.
"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", – підкреслила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.
Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.