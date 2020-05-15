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16 травня • оновлено в 03:30
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Коли Україна відновить чартерні рейси: в Мінінфраструктури дали відповідь

5.6т
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Міністерство інфраструктури України обговорює питання організації чартерних рейсів після ослаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Як розповіла "РБК-Україна" прессекретарка Мінінфраструктури Оксана Герасимова, в даний час між міністерством, авіакомпаніями і Державіаслужбою ведуться активні переговори про дати і порядок запуску міжнародного авіасполучення.

Мінінфраструктури обговорює організацію чартерних рейсів

Мінінфраструктури обговорює організацію чартерних рейсів

"Зокрема, обговорюється організація чартерних рейсів. Як тільки нам інша країна підтвердить таку можливість, ми все швидко відкриємо", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.

Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
літак Міністерство інфраструктури вірус карантин
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