Коли Україна перейде на зимовий і літній час 2021 року: дати

Переведення годинника на літній час в Україні 2021 року відбудеться в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.

Так, 28 березня 2021 року о 03:00 відбудеться переведення стрілок на одну годину вперед, а 31 жовтня 2021 року о 04:00 – на одну годину назад.

Як відомо, переведення стрілок двічі на рік в Україні здійснюється з 1996 року відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про порядок обчислення часу на території України".

Хоча перехід на зимовий час є приводом для численних дискусій, офіційно вважається, що переведення стрілок допомагає скоротити витрату електроенергії.

Примітно, що у вересні 2011 року Верховна Рада своєю постановою скасувала перехід на зимовий час, проте 18 жовтня, після критики з боку частини громадськості, український парламент визнав нечинним раніше прийнятий документ.

Ідею переходу з літнього на зимовий час 1784 року висунув американський політик, журналіст і винахідник Бенджамін Франклін. Він запропонував збільшити тривалість світлового дня, щоб скоротити споживання електрики.

Разом з тим, переведення стрілок може стати причиною погіршення самопочуття. Багато хто може скаржитися на головний біль, нездужання, занепад сил і депресію. У зв'язку з цим медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя, таких як 8-годинний сон, повноцінне харчування, прогулянки на повітрі тощо.

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