Коли Україна остаточно "піде" на Захід: прогноз історика

Через п'ять років в Україні виросте молоде покоління, орієнтоване виключно на Захід, яке визначить майбутній курс розвитку країни на довгі роки.

Таку думку висловив в ефірі програми "Кворум" на ObozTV відомий історик і блогер Юрій Гудименко. За його словами, зараз Україна отримала "новий повністю проєвропейський і прозахідний вектор".

"Якщо ми подивимося з 1991 року, вектор був - трохи з Заходом, більше з Росією... Зараз ми розвернулися і пішли туди, де вже не російські прапори і російські солдати... Ми говоримо про інтеграцію в ЄС і НАТО. Поки війна йде п'ятий рік, нові покоління виростають уже з закладеним проєвропейським вектором", - заявив блогер.

За його словами, українська молодь після отримання безвізу може злітати до країн ЄС і на власні очі побачити їх, а за бажанням - побачити Росію і порівняти з Європою.

"Якщо ще років п'ять не зміниться зовнішньополітичний курс України, то ми отримаємо повністю прозахідну молодь, яка буде в подальшому виховувати і своїх дітей в проєвропейському, прозахідному векторі. Саме вони творитимуть нашу нову історію без 25-річного хитання між Євросоюзом, США, Росією, СНД", - наголосив Гудименко.

Як повідомляв ObozTV, раніше відомий блогер Юрій Гудименко назвав найуспішнішу реформу України.