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Коли Україна остаточно "піде" на Захід: прогноз історика

4.3тЧитати новину російською

Через п'ять років в Україні виросте молоде покоління, орієнтоване виключно на Захід, яке визначить майбутній курс розвитку країни на довгі роки.

Таку думку висловив в ефірі програми "Кворум" на ObozTV відомий історик і блогер Юрій Гудименко. За його словами, зараз Україна отримала "новий повністю проєвропейський і прозахідний вектор".

"Якщо ми подивимося з 1991 року, вектор був - трохи з Заходом, більше з Росією... Зараз ми розвернулися і пішли туди, де вже не російські прапори і російські солдати... Ми говоримо про інтеграцію в ЄС і НАТО. Поки війна йде п'ятий рік, нові покоління виростають уже з закладеним проєвропейським вектором", - заявив блогер.

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За його словами, українська молодь після отримання безвізу може злітати до країн ЄС і на власні очі побачити їх, а за бажанням - побачити Росію і порівняти з Європою.

"Якщо ще років п'ять не зміниться зовнішньополітичний курс України, то ми отримаємо повністю прозахідну молодь, яка буде в подальшому виховувати і своїх дітей в проєвропейському, прозахідному векторі. Саме вони творитимуть нашу нову історію без 25-річного хитання між Євросоюзом, США, Росією, СНД", - наголосив Гудименко.

Як повідомляв ObozTV, раніше відомий блогер Юрій Гудименко назвав найуспішнішу реформу України.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVДень Незалежності
Особа
Юрій Гудименко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Oleg
Petrov Oleg
вам бы ещё лет десять простоять, да ещё лет двадцать продержаться ... и - ну, здравствуй, Европа, вот ты какая! ... вот Саид ... вон Мбокани ... а иде Ганс? иде Жюль? иде Джон?..
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Графский Степан
Графский Степан
Нищеброды разбегутся по Европе в поисках унитазов) В России уже давно выросло поколение, которое ассоциирует Украину с фабрикой русскоговорящих батраков и сиделок)) Таких же как чумазые таджики и узбеки. А ещё это поколение в случае отстаивания своих интересов не остановят никакие братские чувства , которые свойственны нынешнему более старшему поколению
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Графский Степан, В России давно выросло поколение, которое не умеет и не хочет работать, а вместо "Отче наш" орет "Хайль Путин". А таджики и узбеки в Москве по численности превосходят русских и скоро именно они вам милостыню подавать будут.
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
скорее уйдет в сексуально-пешее путешествие..,вот только хотя бы на уровень 2013года ,мы не выйдем судя по всему уже никогда...печально блядь..
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