Коли Трійця у 2020 році в Україні: дата і скільки вихідних

День Святої Трійці у 2020 році відзначається на 50-й день після Великодня – 7 червня.

Це свято було встановлене на честь сходження Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Назва свята означає єдність Святого Духа, Бога-отця і Бога-сина.

Трійця у 2020 році Ілюстрація

Вважається, що Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків. Вогонь означав здатність і силу обпалювати гріхи, очищати, освячувати і зігрівати людську душу.

Вихідні на Трійцю в Україні розтягнуться на три дні поспіль – з 6 червня, суботи, до 8 числа, понеділка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, у зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.