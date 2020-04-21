Коли Трійця у 2020 році в Україні: дата і скільки вихідних

Вікторія Жмайло Суспільство 10:26, 21.04.2020 Оновлено: 10:54, 21.04.2020

День Святої Трійці у 2020 році відзначається на 50-й день після Великодня – 7 червня.

Це свято було встановлене на честь сходження Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Назва свята означає єдність Святого Духа, Бога-отця і Бога-сина.

Трійця у 2020 році
Ілюстрація

Вважається, що Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків. Вогонь означав здатність і силу обпалювати гріхи, очищати, освячувати і зігрівати людську душу.

Вихідні на Трійцю в Україні розтягнуться на три дні поспіль – з 6 червня, суботи, до 8 числа, понеділка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, у зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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