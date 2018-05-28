По парку Шевченка.

Аби така принциповість у нас була, коли тітушки витоптувати Маріїнський парк.

Або коли рейтинговий Рабинович спеціально зганяє маргінес на Інститутську і там ще півдня штиняє потом і сечею.

Або коли в парку Шевченка чи іншому варгагять черговий бухлоМАФ або навіть висотку — бо баби ліси єщо насажають.

Я уже не кажу, що дні, коли проводять Атлас Вікенд - це перевірка пеклом усього Голосівського району — море пива, цілодобовий тиц-тиц на найбільшу гучність, а уранці можна сп‘яніти лише від перегару тусовщиків, які занесли свої тіла до метро.

Про качечок, лебедів і білок, які вимушені тиждень жити із подібною оргією навіть не згадую.

А то таке враження, шо до понаєхавших британців і іспанців у нас стерильна чистота і вроджений педантизм.