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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Коли тітушки витоптували парки, вам було не соромно?

7.6т

По парку Шевченка.

Аби така принциповість у нас була, коли тітушки витоптувати Маріїнський парк.

Або коли рейтинговий Рабинович спеціально зганяє маргінес на Інститутську і там ще півдня штиняє потом і сечею.

Або коли в парку Шевченка чи іншому варгагять черговий бухлоМАФ або навіть висотку — бо баби ліси єщо насажають.

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Финал Лиги чемпионов: как Киев встретил болельщиков

Я уже не кажу, що дні, коли проводять Атлас Вікенд - це перевірка пеклом усього Голосівського району — море пива, цілодобовий тиц-тиц на найбільшу гучність, а уранці можна сп‘яніти лише від перегару тусовщиків, які занесли свої тіла до метро.

Про качечок, лебедів і білок, які вимушені тиждень жити із подібною оргією навіть не згадую.

А то таке враження, шо до понаєхавших британців і іспанців у нас стерильна чистота і вроджений педантизм.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Марини Данилюк
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