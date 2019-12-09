Коли ставити ялинку на Новий рік-2020: сприятливі дати

У кінці грудня перед Новим роком українським сім'ям належить прикрасити свої будинки новорічними ялинками. Для цього є кілька сприятливих днів.

Так, як передають "Факти", згідно з феншуєм пропонують ставити ялинку в день зимового сонцестояння – 22 грудня. Східна наука гласить, цей день має досить сильний вплив на всі сфери життя людини.

Ще однією сприятливою датою є 25 грудня – Католицьке Різдво. Ставити святкове дерево рекомендується напередодні – 24 грудня.

Коли ставити ялинку на Новий рік-2020 Ілюстрація

Незважаючи на це, багато хто ставить зелену красуню в останній момент – 31 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік українці відпочиватимуть чотири дні поспіль – з 29 грудня по 1 січня включно, однак два робочих дні (30 і 31 грудня) доведеться відпрацювати.

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