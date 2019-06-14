Коли спаде спека в Україні: синоптик дав невтішний прогноз

Синоптики прогнозують ще щонайменше тиждень спеки в Україні. Після свята Трійці, з 17 по 23 червня, збережеться переважно суха і сонячна погода.

"Майже по всій території України наступного тижня очікується +28... +33°C", – повідомив в ефірі ObozTV синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

Пекельна спека трохи спаде лише в західних областях України.

"У західних областях після Трійці, 18-19 червня, буде зниження температури на 5-6 градусів. Тобто температура у них буде в межах +22... +27°C. Але це тільки захід України. На решті території значних змін не очікується", – попередив Білик.

За його словами, дощів буде мало, лише локальні та короткострокові.

"Такі дощі навіть зараз, у цю спеку, в деяких місцях проходять. Декілька днів тому в Межигір'ї була така сильна злива, що підтопила майже всю місцевість", – зазначив фахівець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом усього червня та липня. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, "пікові" температури (до +37°C) утримуються до 16 червня, а потім із 22 до 31 липня.

11 і 12 червня 2019 року в Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років (з 1881-го). За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, стовпчики термометрів не опускалися нижче +20,2°С у вівторок і +21,3°С у середу.

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