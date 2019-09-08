"Коли Путіна скинуть!" Звільнений Кольченко зробив заяву про Крим

Олександр Кольченко, який повернувся до України з полону 7 вересня, має намір відправитися в Крим після повалення глави РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання, чи збирається він поїхати до окупованого Криму. "Коли [президента Росії Володимира] Путіна скинуть – обов'язково", – сказав він.

Після п'яти років в полоні Кольченко повідомив, що має намір продовжити навчання в Таврійському національному університеті.

"[Буду вчитися] за тією ж спеціальністю - туризм. [Буду] агентом з організації туризму", - розповів він.

Олександр Кольченко president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кольченко також поділився деталями обміну полоненими і про те, як сам дізнався, що скоро вийде на свободу і повернеться в Україну.

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