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9 вересня • оновлено в 11:10
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/ Суспільство

"Коли Путіна скинуть!" Звільнений Кольченко зробив заяву про Крим

7.2т Читати матеріал російською

Олександр Кольченко, який повернувся до України з полону 7 вересня, має намір відправитися в Крим після повалення глави РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", відповідаючи на питання, чи збирається він поїхати до окупованого Криму. "Коли [президента Росії Володимира] Путіна скинуть – обов'язково", – сказав він.

Після п'яти років в полоні Кольченко повідомив, що має намір продовжити навчання в Таврійському національному університеті.

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"[Буду вчитися] за тією ж спеціальністю - туризм. [Буду] агентом з організації туризму", - розповів він.

Олександр Кольченко

Олександр Кольченко

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кольченко також поділився деталями обміну полоненими і про те, як сам дізнався, що скоро вийде на свободу і повернеться в Україну.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олександр Кольченко
Місце
Україна
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Нэзабаром Сравні
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это да.будеш агентом.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
То есть...никогда)))
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ох уж этот полит заключенный свергатель ====Политзаключенный Кремля Александр Кольченко рассказал, что в российском самолете по дороге в Украину пленным предлагали водку. "Нам водку разносили. Я отказался. Не употребляю, я и в лагере не употреблял", – сказал он в интервью изданию "Громадське".=== нажрался до того что перепутал русский самолет с украинским - и да он и в лагере не пил (ктоб ему там дал ) - короче это украинец на всю голову украинец...
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