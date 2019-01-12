Коли Православна церква України стане патріархатом: названо дві умови

Новостворена Православна церква України може претендувати на отримання статусу патріархату вже за 5-7 років, але для цього ПЦУ необхідно виконати дві важливі умови.

Про це розповів в ефірі ObozTV релігієзнавець Дмитро Горєвой. На питання про терміни створення Українського патріархату, експерт відповів: "За церковними мірками це близько, за світськими – питання середньострокової перспективи".

Першою умовою, за словами релігієзнавця, є об'єднання українських православних віруючих під егідою ПЦУ.

"Об'єднання, на мою думку і прогнози, не закінчиться за рік, це мінімум на 3-4 роки, тому що та пропаганда, яка лунала з церковних амвонів останні три десятиліття, психологічно відштовхнула людей від української автокефалії. Просто потрібен час для того, щоб подолати історичні перепони", – вважає він.

Горєвой підкреслив, що, крім умови Константинополя про об'єднання, для того, щоб отримати патріархат, існує ще одна умова. Вона пов'язана з процесом визнання нової церкви з боку інших автокефальних церков.

"Справа в тому, що є певний список автокефальних церков, він називається диптих. У ньому йдуть за нумерацією патріархати, потім архієпископії, потім метрополії. Зараз Українська церква, отримавши статус митрополії, посідає 15-е місце в ньому. Якщо ми отримаємо або проголосимо статус патріархату, ми автоматично посідаємо 10-е місце після Грузинського патріархату. Зараз на 10-му місці знаходиться стародавня і шановна Кіпрська церква. Історично склалося, що вона має статус архієпископії, а не патріархату. Її 10-е місце її не влаштовує, тому що про кіпріоти не розуміють, що їх церква, яка існує з перших століть християнства, стоїіть в диптиху після Сербської, після Румунської та навіть після Російської", – пояснив експерт.

Як зазначив релігієзнавець, номер у диптиху, під яким стоїть церква, "є проблематичним і болючим для церков".

"Зараз Україні потрібно, щоб цю церкву визнали інші церкви... Якби ми піднімали питання патріархату саме зараз, це б ускладнило процес визнання. Наприклад, Кіпрська або Грецька церкви, які в принципі до нас ставляться непогано і які будуть одними з перших, хто нас визнає. Ми б таким чином їх зараз налаштовували проти себе. Тому спочатку треба, щоб нашу церкву визнали всі автокефальні церкви, потім показати динаміку зростання, а потім піднімати питання про патріархат. Це питання середньострокової перспективи, 5-7 років", – повідомив Горєвой.

@poroshenko

Як повідомляв ObozTV, раніше священик Української православної церкви Київського патріархату Андрій Гуль розповів, як після створення помісної православної церкви в Україні буде вирішуватися питання переходу парафій Московського патріархату в нову юрисдикцію.

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