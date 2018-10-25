Коли повернеться тепло: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 26 жовтня, в Україні прогнозується "перехідна" погода — від холодного циклону до теплої повітряної маси, а у вихідні — потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, у західних областях — без істотних опадів.

"Холод ще буде переважати, однак температура повітря почне боязко підніматися. Протягом дня — +8... +12 градусів, на півдні — до +14 градусів", — уточнила вона.

За прогнозом синоптика, на півночі втримається холодне повітря, вдень буде +5... +9 градусів максимально.

26 жовтня в Україні пройде невеликий дощ, на сході і півдні — помірний, у Харківській і Сумській областях можливий мокрий сніг, втримається поривчастий вітер.

У Києві 26 жовтня буде хмарно, прохолодно, тільки до +9 градусів і поривчастий північно-західний вітер.

"Хто перетерпів із розумінням циклон, холод, штормовий вітер і холодні батареї, тому в суботу-неділю буде нагорода у вигляді потепління", — зазначила Діденко.

За її словами, температура повітря підвищиться суттєво — до +11... +17 градусів, на півдні, на південному сході та місцями в центральних областях — навіть до +18... +22 градусів.

Нагадаємо, що активний циклон під назвою Siglinde прийшов із північного заходу Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.