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Коли повернеться тепло: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

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У п'ятницю, 26 жовтня, в Україні прогнозується "перехідна" погода — від холодного циклону до теплої повітряної маси, а у вихідні — потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, у західних областях — без істотних опадів.

"Холод ще буде переважати, однак температура повітря почне боязко підніматися. Протягом дня — +8... +12 градусів, на півдні — до +14 градусів", — уточнила вона.

За прогнозом синоптика, на півночі втримається холодне повітря, вдень буде +5... +9 градусів максимально.

Коли повернеться тепло: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

26 жовтня в Україні пройде невеликий дощ, на сході і півдні — помірний, у Харківській і Сумській областях можливий мокрий сніг, втримається поривчастий вітер.

У Києві 26 жовтня буде хмарно, прохолодно, тільки до +9 градусів і поривчастий північно-західний вітер.

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"Хто перетерпів із розумінням циклон, холод, штормовий вітер і холодні батареї, тому в суботу-неділю буде нагорода у вигляді потепління", — зазначила Діденко.

За її словами, температура повітря підвищиться суттєво — до +11... +17 градусів, на півдні, на південному сході та місцями в центральних областях — навіть до +18... +22 градусів.

Нагадаємо, що активний циклон під назвою Siglinde прийшов із північного заходу Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували невелике потепління.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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