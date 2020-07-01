Коли потрібно робити повторний ПЛР-тест на COVID-19: у МОЗ дали інструкцію

Повторні ПЛР-тести на коронавірус, які підтверджують одужання, пацієнтам роблять через певний термін після того, коли в них з’являються чи зникають відповідні симптоми.

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Про це під час брифінгу 1 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, повторне тестування тим, хто хворіє на COVID-19 удома, перебуваючи на самоізоляції, призначає сімейний лікар, який супроводжує пацієнта на амбулаторному лікуванні. Рішення теж ухвалюється на основі наявності чи відсутності певних симптомів.

Крім цього, міністр наголосив, що ПЛР-тестування для хворих на коронавірус в Україні – безкоштовне. Тож якщо комусь із українців відмовили у проведенні такого дослідження, він порадив звертатися на "гарячу лінію" МОЗ, запевнивши, що відомство розбиратиметься щодо кожного такого випадку.

"Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, звертайтеся до сімейного лікаря, а у випадку тяжкого перебігу хвороби – на екстрену медичну допомогу. На основі цих клінічних симптомів до вас повинні безкоштовно приїхати, зробити тест і або підтвердити, або спростувати діагноз та визначитися із типом лікування", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що до третини всіх ПЛР-тестів на визначення коронавірусу (COVID-19) дають помилково негативні результати.