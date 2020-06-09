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9 червня • оновлено в 10:37
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Коли потрібен ІФА-тест на коронавірус: очільник МОЗ дав пояснення

1.7т
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В Україні ІФА-тест на коронавірус роблять лише в тому разі, якщо ПЛР-тестування показало негативний результат, але клінічні ознаки хвороби є.

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Про це під час брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Також він зазначив, що ІФА-тестування можуть проводити потенційним хворим у разі великих черг на ПЛР-обстеження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

Коронавірус

"МОЗ запроваджено ІФА-тестування. Визначено в нас механізм ІФА-тестування, коли саме застосовуються ІФА-тести. Він не є основним діагностичним джерелом встановлення діагнозу. Золотим стандартом є виключно ПЛР-тестування", – пояснив урядовець.

"Але бувають випадки, коли ПЛР-тестування негативне, але водночас є вся клінічна картина коронавірусної хвороби. В таких випадках використовуються ІФА-тести для підтвердження або спростування діагнозу. Також коли є великі черги, зокрема є клінічна картина, застосовуються ІФА-тести", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із перших міст України, де почали робити ІФА-тести на антитіла до коронавірусної інфекції COVID-19, став Львів. Там це тестування провели медикам швидкої медичної допомоги.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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