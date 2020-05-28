"Сьогодні – холодно, завтра – дуже спекотно": синоптик розповів, коли зміниться погода в Україні

Підвищення температури повітря в Україні очікується в середині наступного тижня, проте зміна температури в країні відбувається щодня.

Потепління варто очікувати 5-6 червня, розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

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"Уже 5-6 червня розпочнеться підвищення температури, яке можна сприймати як літню погоду. Вдень це 20-25 тепла. Звичайно, все залежить від регіону", – зазначив він.

Кульбіда підкреслив, що зміна погоди в Україні відбувається щодня, це викликано змінами клімату.

"Зміна погодних процесів в Україні відбувається щодня. Частота цих змін у зв'язку зі зміною клімату дуже сильно зросла. Тобто, сьогодні може бути холодно, а завтра – дуже спекотно", – заявив глава Укргідрометцентру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 28 травня, погода в Україні буде прохолодною і вологою – дощі з грозами і, можливо, градом, підуть на заході, півночі і сході країни. Максимальна температура повітря досягне 24 градусів, мінімальна – від 9 до 14 тепла.

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