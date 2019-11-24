Коли почнеться новий ретроградний Меркурій: чим небезпечний

У середу, 20 листопада, закінчився черговий період ретроградного Меркурія. Наступний очікується вже незабаром – з 17 лютого 2020 року по 10 березня.
Спостерігачі вважають, що період ретроградності починається тоді, коли планета завмирає, а потім починає зворотній рух. Він є несприятливим для цілої низки справ.
Так, у період ретроградності Меркурія не варто:
Ретроградний Меркурій
Таємне життя
починати нові справи;
ставити підписи під важливими документами;
ухвалювати важливі рішення;
планувати справи, які залежать від якогось одного засобу зв'язку – техніка може підвести;
позбавлятися речей.
Астрологи стверджують, що такий період відчувають усі люди, оскільки він здатний внести безлад у різні сфери життя людини. Наприклад, можуть спостерігатися збої в комунікаціях, причому не тільки в роботі гаджетів, але і в спілкуванні між людьми.
Крім того, ретроградний Меркурій несе небезпеку:
зриву покупок і продажів;
невдалих переговорів;
плутанини в оформленні документів;
скасування давно запланованих поїздок і т.д.
Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня фаза ретроградності Меркурія була з 7 липня до 2 серпня. Асторологи не радять вінчатися й одружуватися в цей період.
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