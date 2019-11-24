Коли почнеться новий ретроградний Меркурій: чим небезпечний

У середу, 20 листопада, закінчився черговий період ретроградного Меркурія. Наступний очікується вже незабаром – з 17 лютого 2020 року по 10 березня.

Спостерігачі вважають, що період ретроградності починається тоді, коли планета завмирає, а потім починає зворотній рух. Він є несприятливим для цілої низки справ.

Так, у період ретроградності Меркурія не варто:

Ретроградний Меркурій Таємне життя

починати нові справи;

ставити підписи під важливими документами;

ухвалювати важливі рішення;

планувати справи, які залежать від якогось одного засобу зв'язку – техніка може підвести;

позбавлятися речей.

Астрологи стверджують, що такий період відчувають усі люди, оскільки він здатний внести безлад у різні сфери життя людини. Наприклад, можуть спостерігатися збої в комунікаціях, причому не тільки в роботі гаджетів, але і в спілкуванні між людьми.

Крім того, ретроградний Меркурій несе небезпеку:

зриву покупок і продажів;

невдалих переговорів;

плутанини в оформленні документів;

скасування давно запланованих поїздок і т.д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня фаза ретроградності Меркурія була з 7 липня до 2 серпня. Асторологи не радять вінчатися й одружуватися в цей період.

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