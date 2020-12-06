Коли почнеться масова вакцинація від COVID-19: Зінкевич дала прогноз

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися восени 2021 року. Щоб подолати епідемію, щеплення має зробити, щонайменше, половина населення.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила народна депутатка від партії "Європейська солідарність", секретарка Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Яна Зінкевич. "Деякі країни робили передоплату фактично ще на етапі досліджень вакцини, ми собі такого дозволити не могли. Тому зараз ми можемо зіштовхнутися з тим, що для нас вакцинація буде доступною, наприклад, восени, а не навесні чи влітку", – припустила вона.

За словами нардепки, терміни залежатимуть від потужності виробника вакцин.

"Для того, щоб подолати епідемію в нашій країні, потрібно провакцинувати більшу частину населення, щонайменше половину. Також ми повинні враховувати, що ті люди, які перехворіли, не мають постійного імунітету", – наголосила вона.

Так, нардепка зазначила, що наразі невідомо, наскільки довго імунітет до коронавірусу зберігається у тих, хто перехворіли. "Це від 1 до 5 місяців, зазвичай навіть до 3 місяців. В рідкісних випадках це триває більше 3 місяців. А у частини людей взагалі не виробляється специфічного імунітету".

Таким чином, тих, хто перехворів, також потрібно вакцинувати, переконана Зінкевич. Вона перерахувала категорії громадян, яким варто зробити вакцинацію в першу чергу.

"Це мають бути особи з інвалідністю, якщо у них немає протипоказів. Це мають бути пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, астматичними захворюваннями, хронічними бронхітами. Люди літнього віку, особливо ті, які знаходяться в геріатричних пансіонатах та інших закладах, де є скупчення людей літнього віку", – сказала нардепка.

Вона додала, що щеплення слід зробити і в’язням, оскільки вони перебувають у замкнутому середовищі.

Разом з тим нардепка наголосила, що наразі невідомо, наскільки тривалим буде ефект від вакцини. Вона не виключила, що її доведеться застосовувати не лише 2021 року, а й 2022 року, а отже, у держбюджеті країни повинні бути закладені відповідні кошти.

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