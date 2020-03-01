Коли переводити годинник на літній час в Україні: названа дата

В Україні зовсім скоро відбудеться переведення годинників на літній час. Це трапиться в ніч з 28 на 29 березня 2020 року рівно о 3:00.

Традиційно така процедура відбувається в країні в останню неділю березня.

Так, жителям буде потрібно перевести стрілки на 1 годину вперед. Примітно, що робити це не обов'язково вночі, можна і вранці.

Переведення годинника в Україні. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в березні 2020 року в Україні спровокувала суперечки між синоптиками, адже деякі з них дали аж надто різні прогнози. Видання зібрало всі подробиці в одному матеріалі.

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