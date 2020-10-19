Коли очікується пік грипу та COVID-19 в Україні: в МОЗ дали прогноз

Фахівці Міністерства охорони здоров’я прогнозують, що пік вірусних захворювань в Україні припаде на кінець листопада.

Йдеться не лише про коронавірус, а й про на грип та ГРВІ. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив в. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

"Ми розраховуємо, що пік епідемії буде в кінці листопада тому, що зазвичай це піковий період для усіх вірусних інфекцій", – зазначив він.

За його словами, якщо говорити про ГРВІ, то пік хвилі захворювання найчастіше відбувається наприкінці листопада і після цього йде на спад упродовж грудня, січня. Це ж стосується і нової коронавірусної інфекції.

"Ми розраховуємо на те, що піковий рівень захворюваності в нас буде наприкінці листопада", – ще раз підкреслив представник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що пік пандемії коронавірусу в Україні очікується в січні-лютому 2021 року. У ситуації відсутності вакцини, зазначив він, із ним мають зустрітися 60-80% населення у віці до 30 років.