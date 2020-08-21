Коли очікується пік COVID-19 в Україні: лікар дав прогноз

Лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталій Янченко заявив, що пік захворюваності на коронавірус в Україні, найімовірніше очікується у вересні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Фактам". За його словами, Україна поступово входить у пік COVID-19

"Вважаю, що ми поступово виходимо на пік захворюваності, хоча і досить пологий. А верхня точка – перші три тижні вересня. Діти підуть до школи, і хоча вони хворіють легко, але з такою ж легкістю і поширюють вірус. Це небезпечно для людей старшого віку, а також тих, у кого низький імунітет", – сказав він.

Янченко додав, що молодь і люди середнього віку, у яких міцний імунітет, хворіють, можливо, і частіше, але помирають рідше.

"Я недавно по Інтернету консультував групу туристів, які в поході ночували в одному наметі. Всі п'ятеро захворіли, але тільки у одного пацієнта трималася температура 39 градусів, а у решти – 37,5-38,5", – сказав він.

Відзначимо, після відносного затишшя в країнах Західної Європи спостерігається значне зростання нових випадків інфікування коронавірусом, що, на думку епідеміологів, свідчить про другу хвилю пандемії. Найбільше їх зафіксовано в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії. Найменше – в найбільш постраждалій від епідемії країні – в Італії.

Разом з тим, як розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна, кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати – восени мікс COVID -19 і сезонного грипу може викликати "дев'ятий вал" захворюваності. На її думку, в Україні буде третя і четверта хвиля захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Азії зіткнулися з другою хвилею пандемії коронавірусу (COVID-19) і для стримування поширення хвороби готуються ввести новий карантин.