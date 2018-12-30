МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Коли на Донбасі закінчиться війна: українці дали сумний прогноз

13.2тЧитати матеріал російською

Більшість українців не вірять, що війна на Донбасі зможе закінчитися у найближчі декілька років.

Про це стало відомо за результатами опитування, у якому взяли участь понад 7 тисяч респондентів. Напередодні відомий екстрасенс заявила, що війна повинна закінчитися до 2021 року, а карпатські мольфари підтримали її пророкування, зазначивши, що перемир'я із РФ може наступити ще раніше.

Так, 39% опитаних відповіли, що не вірять у такі прогнози, назвавши їх занадто оптимістичними. Ще 23% висловили свій відчай, заявивши: вони не вірять у те, що війна взагалі колись закінчиться.

Новини
МЗС Росії підняло паніку через успіхи ЗСУ на Донбасі: текст заяви

Однак інші респонденти впевнені, що конфлікт на сході наближається до фіналу. На думку 24%, війна цілком може завершитися через два роки, а ще 14% взагалі вірять у те, що мир може настати ще раніше.

Коли на Донбасі закінчиться війна: українці дали сумний прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до нового розуміння пророцтва відомої болгарської ясновидиці Ванги, яка померла в 1996 році, у 2019 році президент Росії Володимир Путін зіткнеться зі спробою замаху з боку когось із його команди безпеки.

Крім того, згідно з пророцтвом, на Росію може впасти гігантський метеорит, який зруйнує багато міст.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктопитування Обозревателя
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
5
11
Смішно
7
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пока воровская фашистская мокшания будет существовать в теперешнем виде, война не закончится.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
А где эти " пророки" были до 2014 года ?? Они же должны были видеть этот бардак на Украине. Эти Глобы,мольферы и прочие " заробитчане" пургу всякую несут, бабло зарабатывают, а народ им верит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
большинство склонно ошибаться,когда зимой 14го меньшинство говорило что грядет Югославия,то большинство смеялось..решения принмаются не там ,где происходят события ,ибо тут обьект,а приняьие решений прерогатива субьектов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наші блоги