Коли на Донбасі закінчиться війна: українці дали сумний прогноз

Більшість українців не вірять, що війна на Донбасі зможе закінчитися у найближчі декілька років.

Про це стало відомо за результатами опитування, у якому взяли участь понад 7 тисяч респондентів. Напередодні відомий екстрасенс заявила, що війна повинна закінчитися до 2021 року, а карпатські мольфари підтримали її пророкування, зазначивши, що перемир'я із РФ може наступити ще раніше.

Так, 39% опитаних відповіли, що не вірять у такі прогнози, назвавши їх занадто оптимістичними. Ще 23% висловили свій відчай, заявивши: вони не вірять у те, що війна взагалі колись закінчиться.

Однак інші респонденти впевнені, що конфлікт на сході наближається до фіналу. На думку 24%, війна цілком може завершитися через два роки, а ще 14% взагалі вірять у те, що мир може настати ще раніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до нового розуміння пророцтва відомої болгарської ясновидиці Ванги, яка померла в 1996 році, у 2019 році президент Росії Володимир Путін зіткнеться зі спробою замаху з боку когось із його команди безпеки.

Крім того, згідно з пророцтвом, на Росію може впасти гігантський метеорит, який зруйнує багато міст.