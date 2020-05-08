Коли українці полетять до Туреччини та Єгипту: туроператор назвав приблизні дати

У 2020 році українці вже не полетять на відпочинок до Туреччини, а Єгипет, Європа і Азія відкриються не раніше осені.

Про це на умовах анонімності у коментарі OBOZREVATEL розповів директор одного з найбільших українських туроператорів. За його словами, через це тревел–бізнес перебуває в повній катастрофі, восени очікуються банкрутства.

"У туристичному бізнесі повна катастрофа. Туреччина до кінця липня закрила вліт для України, як однієї з 16 країн, яким заборонено її відвідувати її та транзитувати. Можливо, в кінці липня там відкриють певні аеропорти на узбережжі, але наші туроператори цього року туди вже не полетять", – зазначив він.

За його словами, починати програми в Туреччину з середини липня або з початку серпня немає жодного сенсу, це буде дуже дорого. А ось Європа і Єгипет для іноземних туристів відкриються в кінці серпня-перших числах вересня.

Готелі Туреччини www.032.ua

"Ціни на Єгипет залишаться на колишньому рівні. Там живуть практично на нулі за рахунок українців. А наші люблять все на шару, їздять за 300 доларів, бо 500 уже дорого. Шведські столи теж скасовувати ніхто не буде. Якщо німцеві не дати шведський стіл і необмежену кількість пива, він просто туди не поїде. А його там чекають!", – пояснив експерт.

А ось країни Азії, на його думку, для України можуть відкритися вже з глибокої осені.

"На Балі було всього лише дві смерті від коронавірусу, а від малярії там помирають сотні і тисячі на рік. Індонезія ввела карантин тому, що так само перебуває в міжнародній корпорації. Першими до них полетять азіати. Китай підтверджує, що із травня починає польоти в Індонезію, а ось Україна не раніше ніж пізньої осені", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 15 травня Єгипет відкриє готелі на популярних курортах Хургади і Шарм-ель-Шейха. Спочатку в готелі допускатимуть лише громадян країни. Коли відкриються кордони для іноземних туристів, їм доведеться надавати довідки про відсутність коронавірусу COVID-19.