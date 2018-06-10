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Коли молодик у червні 2018 і що не можна робити

1.1тЧитати новину російською

Молодик в червні 2018 роки буде в середу, 13 червня, о 22:40 за київським часом.

Астрологи в цей день рекомендують відмовитися від бурхливої діяльності, компаній, застіль, а також серйозних ділових зустрічей і прийняття важливих рішень.

Провести його бажано на самоті, наодинці зі своїми думками. Подібна обстановка сприятиме складанню планів на майбутній місячний місяць.

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Вважається, що початок зростання місяця забезпечує хороше "зростання" для справ, розпочатих в цей день. "Посійте" правильне "насіння", не бійтеся ставити високі цілі - бізнесові, фінансові, кар'єрні, особисті.

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Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповівOBOZREVATELпро те, що цей молодик відбудеться в зодіакальному знаку Близнюки. Таке поєднання сприятливе для планування подорожей і ділових поїздок, складання списку людей, з якими ви хотіли б налагодити зв'язок.

Крім того, за словами астролога, це гарний час для того, щоб вибрати вуз для вашої дитини, а також місто або країну для навчання.

Об'єкт
місячний календар
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