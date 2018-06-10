Коли молодик у червні 2018 і що не можна робити

Молодик в червні 2018 роки буде в середу, 13 червня, о 22:40 за київським часом.

Астрологи в цей день рекомендують відмовитися від бурхливої діяльності, компаній, застіль, а також серйозних ділових зустрічей і прийняття важливих рішень.

Провести його бажано на самоті, наодинці зі своїми думками. Подібна обстановка сприятиме складанню планів на майбутній місячний місяць.

Google Images

Вважається, що початок зростання місяця забезпечує хороше "зростання" для справ, розпочатих в цей день. "Посійте" правильне "насіння", не бійтеся ставити високі цілі - бізнесові, фінансові, кар'єрні, особисті.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповівOBOZREVATELпро те, що цей молодик відбудеться в зодіакальному знаку Близнюки. Таке поєднання сприятливе для планування подорожей і ділових поїздок, складання списку людей, з якими ви хотіли б налагодити зв'язок.

Крім того, за словами астролога, це гарний час для того, щоб вибрати вуз для вашої дитини, а також місто або країну для навчання.