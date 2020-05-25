Коли католицька Трійця 2020 року: названа дата
У 2020 року Трійця у католиків відзначається в один день з православною – 7 червня.
Хоча зазвичай в католицькій традиції свята П'ятидесятниці і Трійці святкуються з різницею в один тиждень, цього року це одна дата.
Як відомо, дата святкування Трійці, як у православних, так і у католиків, залежить від дати Великодня, який 2020 року відзначався 19 квітня.
Оскільки Святий Дух зійшов на апостолів на 50-й день після Воскресіння Христового, Трійцю ще називають П'ятидесятницею. Однак, зазначимо, в римському обряді Трійця є окремим від П'ятидесятниці святом, яке зазвичай відзначається в наступну за ним неділю.
Цей день присвячений християнському вченню про троїчність Бога, тоді як у П'ятидесятницю святкують виключно подію Зіслання Святого Духа на апостолів.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Трійцю.