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25 травня • оновлено в 17:02
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Коли католицька Трійця 2020 року: названа дата

2.7т
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У 2020 року Трійця у католиків відзначається в один день з православною – 7 червня.

На відміну від вірян православного обряду, католики святкують П'ятидесятницю і Трійцю як два окремих свята. Так, католицька Трійця настає в першу неділю після П'ятидесятниці.

Католицька Трійця в 2020 році

Католицька Трійця в 2020 році

Ілюстративне фото: golos.ua

Дата святкування Трійці, як у православних, так і у католиків, залежить від дати Великодня, який 2020 року відзначався 19 квітня у православних і 12 квітня – у католиків.

Таким чином католицька П'ятидесятниця в 2020 році припадає на 31 травня, а Свята Трійця – на 7 червня.

День Святої Трійці у католиків присвячений християнському вченню про троїчність Бога, тоді як в П'ятидесятницю святкують виключно подію Зіслання Святого Духа на апостолів.

На 11-й день після П'ятидесятниці у католиків йде свято Тіла і Крові Христових. На 19-й день – свято Пресвятого Серця Ісуса. Завершує цикл П'ятидесятниці на 20-й день після неї свято Непорочного Серця Діви Марії.

На всі свята циклу П'ятидесятниці у священиків католицької церкви прийнято вдягатися у вбрання червоного кольору, проте на Трійцю вони вбираються у біле.

Під час святкового Богослужіння в центрі храму розташовуються святі дари. Причому традиції святкування в різних країнах можуть відрізнятися. Наприклад, в храмах Італії в Трійцю розкидають пелюстки троянд, у Франції сурмлять у труби, а в Англії проводять церковні ходи і Духівські ярмарки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Трійцю.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
Католицька церква традиции церква релігія свято
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