Коли карантин в Україні закінчиться: глава МОЗ назвав нові терміни

Карантинні заходи в Україні через пандемію коронавірусу почнуть послаблювати, щойно епідеміологічний стан у країні почне покращуватися, але не раніше Великодня.

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Про це на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами очільника МОЗ, остаточне рішення буде ухвалено не раніше 24 квітня.

Карантин в Україні

"Ми щодня аналізуємо ситуацію, епідеміологічний стан у країни та світі, дивимося, яким чином поширюється хвороба, аналізуємо, як інші країни, такі, як Китай чи Австрії, почали послаблювати карантинні заходи.

При можливості покращення епідеміологічної ситуації, коли ми будемо бачити, що вже можемо покроково зменшувати карантинні заходи, ми одразу це почнемо робити", – зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то карантин почнуть послаблювати уже 24 квітня.

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