Коли і як Україна отримає Томос: Епіфаній пояснив процедуру

Офіційне підписання Томосу про автокефалію Вселенським патріархом відбудеться 5 січня 2019 року. 6 січня його вручать митрополиту Української православної церкви.
Про це розповів предстоятель незалежної помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній в ефірі телеканалу "Прямий". "Процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня. Там вперше ми разом, як предстоятелі вже незалежної Української помісної православної церкви і Вселенський патріарх Варфоломій подякуємо Боговы перш за все молебнем у храмі Святого Юрія-Змієборця на Фанарі. Потім буде офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня", — пояснив він.
Відзначається, що вже 6 січня відбудеться урочисте богослужіння — це вперше двох предстоятелів, Вселенського патріарха Варфоломія, як першого серед рівних патріарха, і також предстоятеля вже Української незалежної помісної православної церкви.
Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручений Томос про автокефалію Української православної церкви.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
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