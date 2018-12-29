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Коли і як Україна отримає Томос: Епіфаній пояснив процедуру

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Офіційне підписання Томосу про автокефалію Вселенським патріархом відбудеться 5 січня 2019 року. 6 січня його вручать митрополиту Української православної церкви.

Про це розповів предстоятель незалежної помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній в ефірі телеканалу "Прямий". "Процедура надання Томосу розпочнеться 5 січня. Там вперше ми разом, як предстоятелі вже незалежної Української помісної православної церкви і Вселенський патріарх Варфоломій подякуємо Боговы перш за все молебнем у храмі Святого Юрія-Змієборця на Фанарі. Потім буде офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом на Фанарі 5 січня", — пояснив він.

Відзначається, що вже 6 січня відбудеться урочисте богослужіння — це вперше двох предстоятелів, Вселенського патріарха Варфоломія, як першого серед рівних патріарха, і також предстоятеля вже Української незалежної помісної православної церкви.

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Після урочистого богослужіння, після божественної літургії буде вручений Томос про автокефалію Української православної церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Makc Махов
Makc Махов
Украина получит Томос, а ты ацап получит палкой по яйцу! 🇷🇺😁💣💩🖕😆💥
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
В срало уСрайине! тоРмос по на усре! )))
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Makc Махов
Makc Махов
Московского Пидарастата, не будет на украинской Земле! 😆🖕🇷🇺💩😁💥💣
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