Коли хворих на COVID-19 можна виписувати з лікарні: у МОЗ дали пояснення
Рішення про виписку повинен приймати сімейний лікар, зважаючи на самопочуття пацієнта
Водночас негативний тест на коронавірус чекати не обов'язково
Якщо немає ознак активної фази інфекції, пацієнта можна відпускати додому на самоізоляцію
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що пацієнти, хворі на коронавірус, можуть бути виписані з медзакладу без негативного тесту на COVID-19.
Про це він сказав під час брифінгу з протидії поширенню інфекції у суботу, 7 листопада. За словами міністра, рішення про виписку має приймати сімейний лікар, зважаючи на самопочуття пацієнта (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Приймати ліки, перебуваючи вдома, набагато краще, ніж бути у лікарні. Будь-який медзаклад має внутрішньо-лікарняну інфекцію. Якщо немає клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу, які визначаються методом ПЛР, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію. Тобто якщо пацієнт є ПЛР-позитивним, але є усі підстави для лікування вдома, його треба виписувати. Не обов'язково чекати негативного тесту", – сказав міністр.
Степанов нагадав, що багато людей переносить коронавірусну інфекцію у легкий спосіб або безсимптомно.
"Так само і пацієнти, які мають середній або важкий перебіг хвороби, але критичний момент, при якому потрібен постійний нагляд лікарів і перебування у стаціонарі, завершується і немає загрози життю, лікар має виписувати такого пацієнта", – наголосив очільник МОЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 листопада в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.