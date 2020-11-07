Коли хворих на COVID-19 можна виписувати з лікарні: у МОЗ дали пояснення

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що пацієнти, хворі на коронавірус, можуть бути виписані з медзакладу без негативного тесту на COVID-19.

Про це він сказав під час брифінгу з протидії поширенню інфекції у суботу, 7 листопада. За словами міністра, рішення про виписку має приймати сімейний лікар, зважаючи на самопочуття пацієнта (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Приймати ліки, перебуваючи вдома, набагато краще, ніж бути у лікарні. Будь-який медзаклад має внутрішньо-лікарняну інфекцію. Якщо немає клініко-лабораторних ознак активного інфекційного процесу, які визначаються методом ПЛР, хворий може бути виписаний додому на самоізоляцію. Тобто якщо пацієнт є ПЛР-позитивним, але є усі підстави для лікування вдома, його треба виписувати. Не обов'язково чекати негативного тесту", – сказав міністр.

Степанов нагадав, що багато людей переносить коронавірусну інфекцію у легкий спосіб або безсимптомно.

"Так само і пацієнти, які мають середній або важкий перебіг хвороби, але критичний момент, при якому потрібен постійний нагляд лікарів і перебування у стаціонарі, завершується і немає загрози життю, лікар має виписувати такого пацієнта", – наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 листопада в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.