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Коли дадуть Томос Україні: Філарет пояснив процедуру

2.6тЧитати матеріал російською

Україна очікує отримання Томосу від Вселенського патріархату, тому від нього залежить скликання Собору, на якому буде прийнято загальний статут єдиної Української православної церкви згідно із законами нашої держави.

Всю процедуру на прес-конференції пояснив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

За його словами, Собор у присутності екзарха Вселенського патріархату має зафіксувати об'єднання трьох церков — Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частини Московського патріархату.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

"Коли вони об'єднаються, то приймуть рішення, яким чином обиратимуть предстоятеля об'єднаної церкви — відкрито чи таємно. Потім, коли буде обраний предстоятель, Вселенський патріархат скличе Синод і прийме остаточне рішення про надання об'єднаній церкві Томосу про автокефалію", — розповів Філарет.

Він наголосив, що точна дата об'єднавчого Собору залежить від присутності екзарха Вселенського патріархату.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом. Дату назвати поки не можемо", — сказав він.

Зі свого боку архієреї Київського патріархату вважають, що тільки патріарх Філарет може бути єдиним кандидатом на посаду предстоятеля і очолити об'єднану Українську православну церкву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філарет пояснив, хто може зашкодити створенню єдиної УПЦ.

Особа
Патріарх Філарет
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
єдина церкваУПЦ КПУПЦ МПУАПЦ
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
украинцы уже отпраздновали предоставление томоса. оказалось зря.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Розумні українці вже давно портали з московським паханатом , хто заходив до церкви в якій правять попи кагебісти замітив що прихожани це або бабки в яких вата замість мозку, люди які не дорозвинені і темні, або відверті вороги України.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А чего на Украине дождутся раньше - второго происшествие Христа, которое неизбежно рано или поздно, или же сначала Томос?
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