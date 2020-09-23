Коли будуть заморозки і перший сніг восени-2020 в Україні: синоптики дали прогноз

Осінь-2020 в Україні буде і далі аномально теплою і сухою. Поступове похолодання почнеться тільки в перших числах жовтня, а перший мокрий сніг очікується не раніше від кінця наступного місяця.

Але і це не привід готуватися до зими, вважають синоптики, з якими поспілкувався OBOZREVATEL: опади пройдуть на тлі плюсової температури, яка протримається ще і майже весь грудень.

"Поступовий перехід до більш прохолодного періоду почнеться приблизно через тиждень-два. Проте до морозів готуватися поки не варто", – стверджує синоптикиня Тетяна Адаменко.

Про ймовірність посухи і навіть пожежної небезпеки в цьому сезоні розповіла синоптикиня Віра Балабух. Також вона зазначила, що осінь загалом буде аномально теплою, проте в кінці жовтня - в листопаді можливий мокрий сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики говорили, що посушливий перший місяць осені став проблемою для аграріїв, ймовірно, що озимі доведеться сіяти на початку жовтня. Попереду в України ще щонайменше три бабиних літа.