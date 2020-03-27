Головна Новини
27 березня • оновлено в 12:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Коли буде введений режим надзвичайного стану

5.6т

Якщо епідемія буде розповсюджуватися більшими темпами, контроль за дотриманням карантину буде посилений.

Головна відмінність надзвичайної ситуації від надзвичайного стану – ми не маємо права обмежувати громадян у свободі пересування. В режимі надзвичайної ситуації громадяни можуть вільно пересуватися на власному автотранспорті, пішки, там де вони хочуть, окрім тих випадків, які визначені зоною карантину. На сьогодні такими населеними пунктами є ряд сіл в Тернопільській області, де є сплеск інфекції, це село в Чернівецькій області.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Коли буде введений режим надзвичайного стану

Вони перекриті повністю на в’їзд та виїзд, туди пускають лише автомобілі з продуктами та медикаментами і машини швидкої допомоги, щоб інфекція не розповсюджувалась.

Проте, якщо епідемія буде швидко розповсюджуватися, можуть бути прийняті додаткові спецзаходи, такі як контроль місця перебування за допомогою технічних засобів.

Прилітає дуже велика кількість громадян із-за кордону, ми не маємо права їх не впустити. Ми беремо з кожного з них підписку про необхідність знаходитися 14 днів вдома. Сьогодні йде процес передачі даних від прикордонників поліції, щоб вони вибірково контролювали громадян, щоб вони знаходилися вдома. Щодо контролю за допомогою мобільних операторів. Я заявив про те, що якщо епідемія буде розповсюджуватися більшими темпами може бути прийнято рішення, коли будуть використовуватися технічні заходи.

Фактично, кожен заражений може бути потенційним вбивцею, ненавмисно, але може. Вони не винні, що заражені. Але не мають наражати на небезпеку інших.

Про комплекс карантинних заходів, які вже впроваджені

Епідемія – це пожежа, яка буде розповсюджуватися, якщо ми не перестанемо підкидати дров до багаття, в даному випадку це можливість для людей контактувати одному з одним. Якщо ми не будемо вводити додаткові обмежувальні заходи, то отримаємо таку ж ситуацію як в Італії. На сьогодні такі заходи - це обмежувати спілкування громадян одним з одним, щоб вони не мали змоги заражати один одного.

Крім того, правоохоронці зараз також працюють на попередження конфліктів. Наприклад, в Києві в кожному автобусі та тролейбусі їздять по два співробітники поліції та Національної гвардії для того, щоб попереджувати конфлікти та хуліганства, які були в перші дні. Було прийнята постанова про те, що поліція на НГУ взяли під охорону всі медичні заклади, де проводяться тестування на коронавірус, щоб уникнути конфліктів. Ситуація залишається під контролем.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
40
5
Смішно
3
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Антон Геращенко написав абсолютно розумний текст. Ті, хто поставив дізлайк, або дурні, або провокатори від "опи", або ж путірасти! Після початкового дешевого піару з боку вищої влади, по мірі поширення епідемії (особливо у зв"язку з поверненням українців з-за кордону), ситація стає більш загрозливою. Тому розумні люди повинні максимально обмежувати свої контакти, щоб не заразитися на коронавірус. Логічно? Звісно, що так! І головна стратегія влади полягає наразі в тому, щоб епідемія не мала в Україні "вибухового" зарактеру, як, приміром, в Італії, оскільки наша система охорони здоров"я для цього не готова. Якщо епідемія буде поширюватися, але більш повільно, то і держава, і медицина, і ми з вами отримаємо більший шанс НЕ захворіти, а якщо захворіємо, то буде більше шансів одужати і вижити, тому що фахівці в усьому світі працюють над створенням вакцини. Особливо хочу звернутися до молодих українців: те, що в т.зв. "групі ризику" насамперед літні люди, зовсім не означає, що конкретно вас ця хвороба не торкнеться. Якщо будете нехтувати елементарними правилами поведінки під час епідемії, то ви маєте великі шанси "підчипити" коронавірус. А от що з вами буде далі - одному Богу відомо!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Соломянюк Олекса," А от що з вами буде далі - одному Богу відомо!!!", а що буде з тобою? В "спальнік", набитий баксами і на стадіон! VIP палати твій бос відмінив. (може?). А короновірус дуже любить тупу, молоду ЗЕлень.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги