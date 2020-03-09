Колгоспниць, які плакали за Сталіним, "рознесли" в мережі. Архівне фото

У мережі показали архівне фото із СРСР, на якому зазняті колгоспниці, що оплакували смерть радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Знімок був зроблений у березні 1953 року. Він з'явився в Twitter-співтоваристві "Исторические фото".

Йосип Сталін Архівне фото

У коментарях користувачі мережі досить різко висловилися про жительок Радянського Союзу, які плакали, і про самого вождя.

"Кріпосні ридають, пана шкода", "Бідні люди, вірили в цю наволоч як у бога", "Так це вони від щастя!" – пишуть у мережі.

Радянські колгоспниці оплакують смерть Й.Сталіна. СРСР. Березень 1953 р pic.twitter.com/RxEzlbxuge - Історичні Фото (@HistoryFoto) March 6, 2020

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як виглядала дача радянського диктатора, вождя СРСР Йосипа Сталіна в Сочі.

За результатами опитування Левада-центру раніше з'ясувалося, що 70% росіян позитивно оцінюють роль Сталіна в історії.

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