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9 березня • оновлено в 05:17
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Колгоспниць, які плакали за Сталіним, "рознесли" в мережі. Архівне фото

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У мережі показали архівне фото із СРСР, на якому зазняті колгоспниці, що оплакували смерть радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Знімок був зроблений у березні 1953 року. Він з'явився в Twitter-співтоваристві "Исторические фото".

Йосип Сталін

Йосип Сталін

Архівне фото

У коментарях користувачі мережі досить різко висловилися про жительок Радянського Союзу, які плакали, і про самого вождя.

"Кріпосні ридають, пана шкода", "Бідні люди, вірили в цю наволоч як у бога", "Так це вони від щастя!" – пишуть у мережі.

Колгоспниць, які плакали за Сталіним, "рознесли" в мережі. Архівне фото

Скріншот

Колгоспниць, які плакали за Сталіним, "рознесли" в мережі. Архівне фото

Скріншот

Колгоспниць, які плакали за Сталіним, "рознесли" в мережі. Архівне фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як виглядала дача радянського диктатора, вождя СРСР Йосипа Сталіна в Сочі.

За результатами опитування Левада-центру раніше з'ясувалося, що 70% росіян позитивно оцінюють роль Сталіна в історії.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Йосип Сталін
Теги
соцмережі смерть фотографии СРСР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тогда весь совок рыдал)))мне мама рассказывала она тогда училась в школе говорила вся школа рыдала а она побежала звонить домой и кричала в слезах моей бабушке что теперь будет а бабушка ей ответила ничего не будет выберут другого)))))
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