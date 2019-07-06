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Колесніков: ми повинні підняти статус соцінспекторів, адже вони – головна опора соціальної держави

2.2тЧитати матеріал російською

Україні необхідно підняти статус соціального інспектора, бо саме вони є опорою по-справжньому соціальної держави.

Про це заявив прем'єр-міністр Опозиційного уряду Борис Колесніков за підсумками зустрічі з соціальними інспекторами Костянтинівки (Донецька область), передає прес-служба "Опозиційного блоку".

Він зазначив, що Україна повинна почати переймати досвід тих країн, які змогли побудувати соціально захищені держави.

Борис Колесніков

Борис Колесніков

Оpposition.com.ua

"Які країни зараз найуспішніші в соціальному плані? Звичайно, це Північна Європа. Там соціальний інспектор відповідає за все, в будь-якому соціальному державі такий інспектор – це людина №1. Вони навіть багато в чому важливіше, ніж армія і поліція. Він знає, кому потрібні, а кому ні субсидії, як живе кожна сім'я, які в неї проблеми, хто і як вчиться в школі. А у нас держава часто допомагає тим, хто не потребує, а тим, хто потребує – ні. Тому підняти статус соціального інспектора в Україна, безумовно, потрібно", – заявив Борис Колесніков.

Зустріч з соціальними інспекторами в Костянтинівці

Зустріч з соціальними інспекторами в Костянтинівці

Оpposition.com.ua

Політик вважає, що впровадження передових інформаційних технологій, зокрема в сфері програмного забезпечення, зможе полегшити роботу соціальних служб.

"Необхідно зробити єдину соціальну карту, єдину базу даних. У нас сьогодні ввели ID-картки замість паспортів, але з ними потрібно ще носити довідку про прописку. Це – посміховисько! Не потрібно винаходити велосипед. Є досвід Швеції, Данії, США, де ці служби працюють на дуже високому рівні. Потрібно просто переймати кращий світовий досвід. Нічого неможливого немає", – підкреслив опозиційний прем'єр.

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За словами Бориса Колеснікова, в Україні зараз близько 13 мільйонів пенсіонерів, і практично всім їм потрібна допомога не тільки держави, а й бізнесу.

Зустріч з соціальними інспекторами в Костянтинівці

Зустріч з соціальними інспекторами в Костянтинівці

Оpposition.com.ua

"У нас зараз 50% бюджету знаходиться в тіні. І, щоб пенсія зросла вдвічі, досить того, щоб всі просто платили "білу" зарплату. Це дуже важливо, це – соціальна відповідальність. Як би це не звучало, але, якщо ви платите зарплату в конверті, значить, ви обманюєте наших старших людей і наших бюджетників", – резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Колесніков розповів, що потрібно для розвитку бізнесу в Україні.

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Особа
Борис Колесніков
Місце
Україна
Тег
опозиційний блок
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