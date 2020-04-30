Колективний імунітет до коронавірусу вже почав формуватися: біолог пояснив схему

Колективний імунітет серед людства до коронавірусу формується щодня через кількість інфікованих осіб.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів американський біолог Костянтин Чумаков. За його словами, окрім цього, дослідження на кількість антитіл до вірусу свідчать про те, що все не так страшно, як здалося на початку епідемії.

Колективний імунітет www.rfi.fr

"Колективний імунітет тільки починає формуватися, і це дуже хороші новини. Дослідження за кількістю антитіл до вірусу нам показують, що все не так страшно, як могло здатися спочатку. Чисельність загиблих цілком можна порівняти зі смертністю від сезонного грипу. Я чув, у Нью-Йорку, якщо людина помирала і в неї були респіраторні симптоми, її записували в статистику жертв коронавірусу, навіть коли тестів не робили. Не виключаю, що смертність може бути завищена", – резюмував він.

Повну версію інтерв'ю з американським біологом Костянтином Чумаковим читайте на OBOZREVATEL найближчими днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україна змогла уникнути стрімкого поширення коронавірусу, ми вже перебуваємо на плато, але через карантин воно може бути розтягнутим у часі.

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