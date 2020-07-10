Колективний імунітет до COVID-19 в Україні: лікарі озвучили реальні цифри

Рівень колективного імунітету до COVID-19 в Україні може становити більше, ніж 5%.

Про це OBOZREVATEL сказала українська професорка і вірусологиня Алла Мироненко, коментуючи результати перших півтора місяці імунологічного тестування населення українською лабораторією "Сінево".

Дослідження на антитіла G, що свідчать про наявність імунітету до COVID-19, пройшло більше 10 тис осіб. Найвищий рівень колективного імунітету зафіксований в західному регіоні – близько 11%. У Луцьку антитіла виявлені у 13% клієнтів, Івано-Франківську – 14%, Чернівцях – 14%, Рівному – 13%. Найнижчий в південних регіонах країни – в середньому 2%. Зокрема, в Одесі – 2%, Миколаєві – 2%, Херсоні – 1%.

Найвищий відсоток антитіл G виявлено у дітей до семи років – 9%, у осіб у віці від 8 до 20 років – 3,5%, від 20 до 40 років – 4%, від 41 до 60 років – 6%, у осіб у віці 60 років і старших – 7%.

"5,2% – це вже захист. Антитіла до вірусу в крові можуть триматися недовго, але людина все одно захищена завдяки клітинам пам'яті. Насправді захищених людей може бути більше. Інфекціоністи кажуть, що тенденція в Україні трохи покращилася, більше місць з'явилося в реанімаціях, це позитивно, менше важких. А ті, які не важкі – одужують", – зазначила вірусологиня.

"Це дуже маленький колективний імунітет і ми не можемо говорити про те, що серед всього населення України він сформований. Але тестування триває і через місяць будуть нові дані. Захворюваність повинна піти на спад, правда, поки ми цього не спостерігаємо. Смертність на рівні 20 осіб на добу і не зменшується ", – додала OBOZREVATEL епідеміологиня Людмила Мухарська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня, 10 липня, епідемія коронавірусу в Україні сповільниться в порівнянні з попереднім тижнем і буде коливатися в межах 698-1065 випадків на добу. Середня кількість заражених складе 876 чоловік (на минулому тижні було 1143. – Ред.). Смертність залишиться майже незмінною в порівнянні з минулим тижнем – 16-21 на добу. Найбільше хворих, як і в попередні тижні, фіксуватимуть на Львівщині, Закарпатті, Рівненщині та в Києві.