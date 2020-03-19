Колапс із транспортом та тотальні порушення: як коронавірус б'є по українських містах

Україна вже третій день перебуває в режимі карантину через світову пандемію коронавірусу. У кількох областях влада ввела режим надзвичайної ситуації.

Обмеження зачепили громадський транспорт, масові зібрання. Скасовано десятки масштабних концертів, спортивних подій та розваг. У кулуарах Офісу президента всерйоз обговорюють ідею оголосити надзвичайний стан у країні та передати Володимиру Зеленському всю повноту влади.

Що відбувається в регіонах України та наскільки реальний варіант повної ізоляції держави – у матеріалі OBOZREVATEL.

Де вже ввели НС і що там відбувається?

Певні обмеження діють у трьох областях – Чернівецькій, Житомирській та Київській. Простіше кажучи, через спалах COVID-19 місцева влада вирішила заздалегідь оголосити НС, щоб мінімізувати поширення недуги.

Навіщо були вжиті ці заходи? Тому що такий режим дає додаткові можливості.

Ось що було зроблено:

Влада створила оперативний штаб, який відповідає за поточні проблеми, пов'язані з хворобою (інформування населення, організаційні моменти).

Місцеві комунальні служби та лікарі займаються дезінфекцією території (зупинок транспорту тощо).

Перевірка місцевих підприємців на виконання правил карантину.

Як сказано вище, саме в цих областях зафіксовано пік захворюваності. За останніми даними, на ранок 19 березня підтверджено 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2).

Незважаючи на перші паростки хвороби, ситуація в деяких охоплених регіонах спокійна. Як розповів OBOZREVATEL чернівчанин Дмитро Антонюк, паніки в місті немає, їжі вистачає, а складнощі є тільки з купівлею марлевих масок і антисептиків.

"Біля банків і відділень "Нової пошти" можна помітити черги на вулицях. Заходять туди по одній або кілька осіб. Ніхто не скаржиться. У приміщеннях, де великі зали, наклеїли лінії для дотримання дистанції у чергах. Але, як я помітив, люди самі намагаються триматися на відстані. Мені здається, що ті, хто найбільше панікують, вже давно скупилися й сидять вдома. А загалом, паніки немає", – доповнив Антонюк.

У Чернівцях невелелюдно

Місцева влада намагається працювати з дезінфекцією. У той же час там вирішили відновити роботу громадського транспорту, але не для всіх. Так, в спеціальні тролейбуси з червоним хрестом пускатимуть медиків, рятувальників, поліцейських і комунальників. Але тільки за наявності у них засобів захисту і службових документів.

Також у Чернівцях розгортають пункти санітарного контролю для вибіркової перевірки транспортних засобів, які прибувають в місто.

Скриншот з відео

У столиці України ситуація зовсім інша. Вже третій день на зупинках громадського транспорту аншлаг. Десятки громадян із великими труднощами намагаються дістатися на роботу, але через закритий метрополітен зробити це дуже складно. В окремих районах через затори на дорогах доїхати проблематично навіть на таксі.

До речі, влада ввела обмеження на проїзд у громадському транспорті. У тролейбусах і трамваях дозволено перебувати не більш як 20 пасажирам, а в маршрутних таксі – не більш як 10.

Як пишуть в соцмережі Facebook очевидці, вранці 19 березня пасажири ледь не штурмом брали 118 автобус, оскільки цей маршрут обслуговує всього шість маршруток, а кількість людей, які їдуть на роботу, не зменшилася.

Подібна ситуація повторилася і на площі Тараса Шевченка, де люди заблокували рух тролейбуса. Це трапилося через те, що водій відмовився перевозити більше пасажирів, ніж дозволено. У низці випадків пасажири навіть влаштовували штовханину з поліцейськими.

РБК

У Житомирі до спеціальних заходів також ставляться вибірково. У тематичних групах у соціальних мережах тутешні мешканці публікують фото масових скупчень. Переважно пенсіонерів, які найбільше схильні до коронавірусу.

Вадим Фомін

"Без слів, вулиця Тараса Бульби", – пише місцевий житель Вадим Фомін.

18 березня ситуація була також не найкращою. Наприклад, на вулиці Київській десятки людей стояли в чергах у тролейбуси. "Пускають тільки 10 осіб", – пише Сергій Володимирович.

Люди намагаються потрапити в транспорт. 18 березня Сергій Володимирович

Тролейбус у Житомирі. Ранок 19 березня Ірина Колесникова

В інших регіонах України також набули чинності правила карантину. Щоправда, у менш обмеженому форматі. Без оголошення режиму НС і формування штабів.

Наприклад, у Миколаєві комунальні служби регулярно обробляють автобуси дезінфекторами.

Водночас на тлі заборони їздити в маршрутках більше, ніж 10 пасажирів, вранці 19 березня в місті почався транспортний колапс.

"Зараз ситуація спокійна, але з транспортом почалися негаразди. По-перше, у нас і так з маршрутками вічна проблема, а тут ще обмеження ввели. До 10 осіб можна зайти, це водіям не подобається, виручка впала. По-друге, логічно, багато хто боїться заразитися і вважає за краще перечекати найближчий тиждень і залишитися вдома. Водіїв у нас дефіцит, тож після карантину всіх у будь-якому разі на роботу повернуть", – пояснила OBOZREVATEL місцева мешканка Наталія.

Складна ситуація в Харкові. Через відмову місцевої влади й мера Геннадія Кернеса вводити карантин, місто живе звичайним життям. 18 березня громадський транспорт був повністю переповнений, 19 березня ситуація особливо не змінилася.

Вечірній трамвай на вулиці Академіка Павлова. 18 березня Віктор Сивий

Повну картину порушень правил проїзду й більше фото можна подивитися тут.

В Україні можуть ввести надзвичайний стан?

Такий сценарій вже кілька днів обговорюється як в Офісі президента, так і у Верховній Раді. Наполягає на такому варіанті саме Володимир Зеленський.

За словами співрозмовників OBOZREVATEL у партії "Слуга народу", згадане рішення може бути ухвалене найближчими днями. Для цього є кілька причин:

Хворих буде більше. І якщо з декількома сотнями заражених медицина ще впорається, то з десятками тисяч, імовірно, що ні. Тому краще заздалегідь "перестрахуватися" та мінімізувати ризики.

Режим НС допоможе заспокоїти банки й валютні спекуляції. Простіше кажучи – зростання курсу валют вдасться частково зупинити, і він перейде психологічні позначки в 30,35 грн.

Верховна Рада зможе проголосувати відразу кілька важливих законів без мітингів або масових зіткнень. Очевидно, що насамперед ідеться про відкриття ринку землі.

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