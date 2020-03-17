Колапс через карантин: на скільки може подорожчати таксі

В Україні тотально вводиться карантин. Через пандемію коронавірусу в усьому світі українська влада вирішила закрити транспортне сполучення в містах та областях.

Обмеження торкнуться практично всієї України з 18 березня по 3 квітня. Закриють практично весь громадський транспорт, включно з метрополітеном. У зв'язку з цим прогнозовано можуть злетіти ціни на таксі, яке для багатьох стане чи не єдиним транспортом на найближчі тижні.

Що чекає українців і як сильно можуть злетіти ціни на таксі – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні вже з 18 березня почнеться транспортний карантин. Закриють усі види транспортного сполучення, залишать можливість їздити лише на автомобілях і частково громадським транспортом;

Ціни на таксі в містах можуть вирости. Для цього є кілька причин – спекуляції, збільшення попиту і брак водіїв;

У "Слузі народу" розробляють закон для захисту від спекуляцій. Поки тексту проєкту немає, в Раді він не зареєстрований.

Нелегальний бізнес уже приготувався

Вітчизняні виробники і підприємці в ажіотажі довкола карантину через коронавірус в Україні розглянули можливість додаткового заробітку. Багато хто встиг іще перед початком карантину збільшити ціни на марлеві маски в десяток разів. Не пасуть задніх окремі авіакомпанії та виробники туалетного паперу.

Вартість 50 масок Ольга Волкова

На черзі – компанії доставки їжі та перевізники. Якщо перших можуть потіснити закриті для відвідувачів кафе і ресторани, що працюють "на винос", то в інших ситуація набагато краща.

"Ох, загадувати не хочу, але хотілося б заробити. Людей повинно бути більше, замовлень теж. Працюватиму якомога більше", – розповідає OBOZREVATEL таксист однієї з відомих транспортних компаній у столиці.

У цілому, на руку таксистам грають одразу кілька важливих нововведень влади не тільки в Києві, а й по всій Україні. Відзначимо, що Кабінет міністрів уже ухвалив:

Закрити з 17 березня метро в Києві (з 23:00), Дніпрі та Харкові.

З 18 березня заборонити залізничні, авіаційні та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Всі нововведення будуть діяти, як мінімум, до 3 квітня.

Президент Володимир Зеленський і зовсім запропонував посилити правила пересування. "Міські перевезення можуть здійснюватися до 10 осіб у маршрутних таксі та в таксі і до 20 людей у тролейбусах, вагонах і трамваях", – сказав глава держави у своєму зверненні. Зі свого боку такі дії можуть викликати подорожчання послуг перевезень.

Як розповів OBOZREVATEL керівник ВГО "Українська таксомоторна асоціація" Андрій Антонюк, нелегальні перевізники збільшать ціну. Хоча об'єктивних причин робити це експерт не бачить, оскільки криза настала в галузі вже давно і ринок просів на 25%.

Delo.ua

"У нас криза почалася ще в листопаді 2019 року, коли з пікових 300 тисяч замовлень різко пішов спад. За останні дні перед карантином у середньому було близько 150 тисяч замовлень, ажіотажу я не бачу. Проблема ще в чому – метро, інші види транспорту хоч і закриють, але багато хто все ж залишиться вдома. Тому думаю, що на те воно і вийде. Знаю, що вже звертаються підприємства і просять організувати на регулярній основі перевезення своїх співробітників. Не всі ж пішли на карантин, тому частину людей возитимуть ось таким, корпоративним транспортом", – наголосив Антонюк.

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Експерт також додав, що перед введенням карантину місцева влада не спілкується з таксистами. Це стосується, насамперед, Києва.

"Кожен водій за свій рахунок купує маски, антисептики, які вже коштують близько тисячі гривень за один літр. Тому тут так, через це ціни можуть збільшитися. І ще одна важлива деталь – кількість хворих українців. Якщо раптом буде епідемія і захворіють усі підряд, то багато водіїв за краще залишаться вдома, ніж зайвий раз наражатимуть себе на небезпеку. Саме тому кількість таксі може зменшитися, а їх вартість зросте в рази", – допускає Антонюк.

Що кажуть у великих компаніях?

Вони обіцяють ціни не збільшувати. Принаймні, поки що. На гарячу лінію компанії UKLON OBOZREVATEL пояснили, що про перегляд тарифу поки не думали і всі планують працювати в штатному режимі за ті ж гроші.

У компанії BOLT відповіли аналогічно, додавши, що вартість проїзду може бути більшою через коефіцієнт.

"Якщо буде більше замовлень в одному районі, то вартість зросте. Тут немає нічого такого, ця функція діє і зараз. Але спеціально роздувати ціни через карантин ми не плануємо, принаймі від керівництва такої рознарядки не було", – наголосив оператор компанії.

Судячи з настроїв на ринку, піднімати кардинально ціни таксисти будуть в одному випадку – якщо кількість хворих на коронавірус виросте в рази, а уряд введе надзвичайний стан.

Робота з людьми в такому випадку стане дуже ризикована, бажаючих вийти на таксі за ті ж гроші буде небагато. Тут уже таксистам доведеться збільшувати ціни в рази.

Якщо ж епідемії вдасться уникнути, то ціни місцями можуть вирости на 15-20% через невеликі спекуляції або попит. І то, лише на період карантину.

Джерело OBOZREVATEL у "Слузі народу" запевняє, що партія влади намагатиметься максимально довго утримувати ціни. Під цю ідею також буде поданий і законопроєкт, який істотно посилить покарання за спекуляції на ринку. Правда, поки тексту на сайті парламенту немає і чи зможе влада його проголосувати з урахуванням карантину – незрозуміло.

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