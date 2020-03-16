Кохатися та ходити пішки: головні тези з виступу Зеленського про карантин

Президент Володимир Зеленський у програмі "Свобода слова" на ICTVрозповів про найголовніші виклики пандемії коронавірусу COVID-19 для України, про введення карантину та обмеження, які стосуються українців, та як це вплине на наше життя.

Найголовніше з заяв президента зібрав OBOZREVATEL.

Зеленський вважає, що ситуація з коронавірусів на даний момент "хороша".

21 березня в Україну прибуде мільйон швидких тестів.

Україна повинна закрити всі, що може закрити, метро – пріоритет. На роботу можна добиратися на громадському транспорті або пішки.

Пріоритет: спочатку життя людей – потім робота.

Якщо Кернес буде порушувати закон і не закриє метро – його чекає кримінальна відповідальність.

Разом з ритейлерами розробляється структура доставки важливих товарів людям, яким потрібна допомога.

Якщо потрібно буде ввести надзвичайний стан – надзвичайний стан введуть.

Ситуація з коронавірусом в Україні

"У нас ситуація у порівнянні з іншими країнами добра – якщо я можу сказати про коронавірус добрі слова", – зазначив Зеленський

За словами президента, у Чернівецькій області зафіксовано чотири випадки захворювання на коронавірус, усі інфіковані перебувають у лікарнях. На жаль, у Житомирській області внаслідок коронавірусу померла літня жінка.

Тест на коронавірус

Крім того, два випадки захворювання виявлено в Києві, обох людей госпіталізовано.

Зеленський нагадав, що, крім офісу президента, створено координаційні ради з протидії поширенню коронавірусу при Міністерстві охорони здоров’я та прем’єр-міністрі.

У суботу в Україну прибуде мільйон експрес-тестів

"Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма – він нам допоміг, профінансувавши 80 мільйонів доларів. І завдяки йому й пану Ярославському – теж хочемо йому подякувати – у суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну", – сказав український глава.

Президент наголосив, що всі експрес-тести будуть спрямовані до лікарень, та в першу чергу – на передову на Донбасі до військових.

Експрес-тести на коронавірус

Закриття метро та обмеження роботи громадського транспорту

"Ми повинні не чекати кількості збільшення захворюваних, тому ми маємо закрити все, що ми зможемо де є велике скупчення людей і метрополітен – це пріоритет. Як президент, я хочу, щоб усі були вдома, це найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Але якщо ми їдемо кудись, будь ласка, маршрутки, таксі, тролейбуси та трамваї. Там ми також ввели обмеження: у маршрутках по 10 чоловік, у тролейбусах, автобусах та трамваях – по 20 людей в одному вагоні. Інших варіантів немає, ще можна пішки", – заявив Зеленський.

Метро Киев "РБК-Україна"

Окремо, президент обговорив з бізнесом можливість розвозки своїх співробітників.

За відмову дотримуватися правил карантину – кримінальна відповідальність

У тому разі, якщо голови міст відмовляють слідувати закону, на їх чекає кримінальна відповідальність. Так Володимир Зеленський відреагував на відмову мера Харкова Геннадія Кернеса закрити роботу метрополітену у місті.

"По-перше, я дуже люблю Харків. Я прочитав те, що сказав пан мер (Геннадій Кернес, - Ред.). Я думаю, що вся відповідальність, кожна хвора людина в Харкові, кожна, не хочу говорити про летальні випадки, вірю, що там їх не буде, це буде повністю його зараз відповідальність. А ще, з іншого боку, скажу відверто, якщо він буде..., дуже обережно, порушувати закон, то його особисто чекає кримінальна відповідальність", – заявив президент.

Геннадій Кернес

Допомога бізнесу

"Буде декілька структурних програм з приводу кредитних канікул, які ми розробляємо разом з Мінфіном та урядом загалом", – говорив український голова.

Надзвичайний стан

"Ви чули, що президент Французької Республіки Макрон сьогодні сказав, що 15 днів всім заборонено виходити на вулиці. Поки що ми не дійшли до цієї ситуації. Але я вам чесно скажу: якщо це буде потрібно, ми запровадимо надзвичайний стан (в усій країні. – Ред.)", – повідомив Зеленський.

Маски в Україні

Потреби лікарень

Українським лікарням терміново потрібні 500 карет швидкої допомоги, і під час зустрічі з представниками великого бізнесу було домовлено про створення спеціального фонду для підтримки медичної сфери.

"Щодо вирішення структурних проблем, щодо "швидких". Нам зараз терміново потрібно 500 "швидких". Це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень. Ми говорили про окремі кошти. Ми робимо окремий фонд. Нам знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів десь 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога", – сказав президент України.

Як діяти українцям під час карантину

"Я раджу залишатися удома, це найкращий вихід. Якщо ви відчуєте недомагання, терміново звертайтеся до лікаря. І мені здається, що через роботу, ми часто не знаходимо часу на просту бесіду для спілкування з нашими дітьми та рідними, тому будьте дома, читайте книжки і дивіться кіно. А для молодих людей, ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися і з цією кризою", – наголосив Зеленський.

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