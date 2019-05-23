Коханців розчіплювали лікарі: на Вінничині голова РДА втрапив у секс-скандал

Глава Літинської районної держадміністрації на Вінничині потрапив до лікарні зі своєю коханкою, оскільки пара не змогла самостійно "роз'єднатися" після втіх.

Про це пише місцеве видання "33 канал". Дівчина, як виявилося, є його підлеглою.

Так, пара нібито була доставлена в лікарню прямо з кабінету голови РДА. Для того, щоб їх розчепити, лікарям знадобилося 40 хвилин.

Службовий роман (ілюстрація) АіФ

Відзначимо, ситуація викликала ажіотаж серед місцевих жителів. Крім того, тепер керівнику РДА загрожує ще й звільнення – питання про це пообіцяв порушити на наступній сесії депутат обласної ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кропивницькому директор комунального підприємства "Кіровоградський облавтодор" осоромився, включивши на телефоні порно під час апаратної наради в облдержадміністрації.

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