"Кохання усього мого життя": українські політики показали "половинки" на День Валентина

Соцмережі вибухнули величезною кількістю зізнань у коханні на День святого Валентина. Українські політики підхопили естафету і відверто розповіли про свої почуття.

Зокрема, експрезидент України Петро Порошенко, як завжди, зворушливо привітав колишню першу леді країни Марину з цим святом.

"Ловлю кожне твоє слово, кожен твій погляд. Не втомлююся зізнаватися тобі в коханні. Марина, ти – кохання всього мого життя", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

День святого Валентина в Україні Ілюстрація

А екснардеп Борислав Береза розповів красиву легенду про "ту "єдину половинку", яка була описана у Платона в "Бенкеті".

"Я знайшов свою половинку 27 років тому. Знайшов своє щастя. Ні, не подумайте що ми ніколи не сваримося. Буває. Але це така велика рідкість, що вона не впливає на все інше. Вона любить мене таким, який я є, а я люблю її з усіма її плюсами і мінусами. Саме тому я зустрічаю 27 День святого Валентина з Наталією Березою. Загалом, зі святом тебе, кохана!" – написав він.

Дивіться підбірку з привітаннями політиків:

Як повідомляв OBOZREVATEL, київські рятувальники зворушливо привітали українців з Днем святого Валентина, опублікувавши незвичайне відео.

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