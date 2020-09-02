Кого в Україні безкоштовно тестують на COVID-19: Ляшко назвав усі випадки

Карина Бондаренко Суспільство 11:24, 2.09.2020 Оновлено: 11:40, 2.09.2020

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого в Україні безкоштовно тестують на коронавірусну інфекцію.

Під час брифінгу 2 вересня він уточнив, що йдеться про метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

В Україні безкоштовно здати тест на COVID-19 можуть:

  • Пацієнти з ключовими ознаками коронавірусної хвороби

  • Пацієнти з пневмоніями, які перебувають у стаціонарах і вимагають лабораторної діагностики для визначення збудника захворювання

  • Особи, які контактували з хворими на коронавірус

  • Пацієнти, які одужали від коронавірусної хвороби і продовжують амбулаторне лікування.

Ляшко зазначив, що цей перелік осіб затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України.

"Зараз після закінчення 14 днів самоізоляції необхідно зробити тестування методом ПЛР і після цього завершити самоізоляцію. На цьому тижні в стандарт медичної допомоги, в алгоритм тестування будуть внесені зміни. Самоізоляцію ми можемо дозволити залишити на 14-й день без ПЛР-тестування, за відсутності клінічних симптомів. Воно буде посунуто на 7-9 день, і це дозволить завершити самоізоляцію раніше", – зазначив головний санітарний лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що ідеальна вакцина від коронавірусу повинна відповідати трьом критеріям.

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