Провели 4 роки в полоні: ЗМІ дізналися, кого з героїв повернуть Україні в ході обміну

У рамках обміну полоненими очікується повернення в Україну мінімум 7-9 військовослужбовців Збройних сил, більшість з яких нагороджені державними орденами та відзнаками.

Про це з посиланням на близьке до процесу переговорів джерело повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, на Батьківщину повинні повернутися військовослужбовець 1-ї окремої танкової бригади Богдан Пантюшенко, який потрапив в полон під час операції в районі Донецького аеропорту, Сергій Глондар і Олександр Коріньков з 3-го полку спецназу ЗСУ, що потрапили в полон під час виконання бойового завдання в районі Дебальцево. Вони провели в "Л/ДНР" уже 4 роки.

ЗМІ дізналися, кого повернуть Україні в ході обміну persha.kr.ua

ЗМІ дізналися, кого повернуть Україні в ході обміну

Відзначається, що Пантюшенка подавали на нагородження орденом "За мужність" 3-го ступеня. Глондар нагороджений у 2014 році відзнакою Міноборони України "За зразкову службу".

У списки на обмін також, найімовірніше, будуть включені нагороджені орденами військовослужбовці 8-го полку спецпризначення Іван Дєєв і Сергій Іванчук, які 5 лютого 2017 року потрапили у полон під час виконання завдання з ведення спеціальної розвідки.

Іванчука 19 липня 2014 року було нагороджено двома орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступеня за мужність і героїзм при захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Дєєв нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня.

Дєєв і Іваничук

За даними джерела, повернуться і старші солдати Олександр Геймур і Борис Пундор, які 22 травня 2019 року в числі 8 військовослужбовців, згідно з повідомленням штабу Об'єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, відхилилися від визначеного маршруту та потрапили в полон. Геймур нагороджений відзнакою Міноборони України "Знак Пошани".

Олександр Геймур Facebook Дар'ї Андрусенко-Якотюк

Борис Пундор Facebook Дар'ї Андрусенко-Якотюк

Можливий також обмін військовослужбовця 16-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади Романа Фурсова, який потрапив у полон в листопаді 2017 року в бою в районі села Кримське Луганській області і деякий час вважався загиблим, і військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Юрія Євтушка, який в травні 2018 року був захоплений ДРГ противника.

Також з'явилася інформація про можливу передачу Василя Жемелінського – військового 57-ї бригади ЗСУ, який потрапив у полон бойовиків "ДНР" 17 лютого 2018 року біля Пісок.

Василь Жемелінський Скріншот з відео

За даними журналіста Юрія Бутусова, в списках також Анастасія Мухіна – 70 річна мешканка Луганська. Її схопили на вулиці 8 лютого 2018 року, жінка наклеїла на сусідньому будинку листівку "Донбасе, вставай! Росія тебе зрадила! Обирайте майбутнє, обирайте Україну!"

Очікується також передача Андрія Ярового – консультанта ініціативи щодо захисту прав ВІЛ-інфікованих. Він був затриманий у серпні 2018 го року при проїзді на окуповані території, за провезення препарату для особистого споживання, дозволеного в Україні, будучи офіційно консультантом Глобального фонду боротьби зі СНІДом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронній контактній групі Валерія Лутковська заявила, що Київ має намір повернути бійців, яких не вдалося забрати в 2017 році.

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