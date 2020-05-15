Кого перевіряють на коронавірус в Україні: названі 5 категорій

З початку пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні провели понад 187 тисяч тестів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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Як пише "Апостроф", тестують п'ять категорій українців: підозрілих, пацієнтів з пневмонією, контакти хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19, медиків (кожні п'ять днів), і пацієнтів, які одужали, для зняття діагнозу.

Тестують 5 категорій українців pixabay.com

За словами джерела видання в Міністерстві охорони здоров'я, з одного боку, цього недостатньо.

"Кількість проведених тестів істотно впливає на оцінку епідеміологічної ситуації. На сьогоднішній день наша статистика – це не хворі, це виявлені випадки. Тому, з точки зору епіднагляду, природно, потрібно збільшити кількість тестувань. Не маючи об'єктивної картини щодо поширення вірусу на території України, важко планувати як вихід з карантину, так і його пом'якшення", – зазначив він.

З іншого боку, просто так збільшити масштаби тестування, за словами ексдиректора Центру громадського здоров'я Володимира Курпіти, немає сенсу.

"Бездумно збільшувати тестування теж не правильно. Стратегія повинна бути економічно обгрунтована, наприклад, відсоток позитивних результатів тестів становить 15-18%. Це буде означати, що ми тестуємо тих, кого потрібно. Будь-яка стратегія тестування повинна відповідати певним завданням. Завдання щодо коронавірусу – своєчасне виявлення і відстеження контактів. Але МОЗ не озвучує інформацію, скільки контактів було відстежено, скільки протестовано і який результат", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України підготувало алгоритм масової ІФА-діагностики (імуноферментний аналіз) для виявлення антитіл до коронавірусу COVID-19.