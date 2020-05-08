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8 травня • оновлено в 13:32
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Кого обов'язково тестують на COVID-19 і скільки чекати на результати: Степанов дав відповіді

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В Україні можна отримати результати ПЛР-тесту на COVID-19 максимум через 3-4 доби.

Однак потрібно враховувати навантаження на лабораторію, повідомив на брифінгу у п'ятницю, 8 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

"Всього в Україні ПЛР-тести проводять у 59 лабораторіях із різною формою власності. Найбільше досліджень проводять Чернівці, Тернопіль, Вінниця, Херсон і Черкаси – це обумовлено кількістю захворювань. Залежно від навантажень на лабораторію іноді ПЛР-тестування очікують до 3-4 днів максимум", – зазначив він.

Глава МОЗ наголосив, що обов'язкові ПЛР-тести проводять тільки тоді, коли у померлого були клінічні симптоми COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відбувається в українських лабораторіях, де тестують на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 8 травня в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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