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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Когда-то у нас была нищета, а сейчас Украиной можно гордиться!

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Встречаю примерно такие мнения:

- Нам гордиться нечем, те заводы, которые открылись в Украине за последние "военные" годы - сырьевые. Мы будем сырьевым придатком к Европе. И лучше было бы производить крутое авто с нуля, чем делать за копейки для него болты (я своими словами, но смысл именно такой).

Еще один пример, это из выступления команды "Нашi без рашi" во Львове:

- Украинцы так привыкли жаловаться на все, что будь мы европейцами - нам все было бы не так. Создавали бы БМВ как немцы и называли бы его ничтожным, потому что американский Ровер лучше. Или имея возможность купить то БМВ за пару тысяч долларов, кричали бы - зачем нам эта дешевка, стыдно ездить. И наконец глядя на стакан с водой - не думали бы о том, что он наполовину полный. Мы бы сказали, что он прежде всего грязный. Ну и так далее.

По поводу же "сырьевого придатка". Украина производит трамваи и троллейбусы. Самолеты и грузовики. Танки и ракеты. Но когда появляется несколько тысяч рабочих мест на "сырьевых заводах" - зачем они нам? Как? Тут гордиться нечем...

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Хотя что происходит в этом случае? Приходит на рынок Украины инвестиционная группа со штаб квартирой в Париже. Тратит 65 млн евро для постройки двух заводов в Ивано-Франковской области. Это производство строительных смесей и гипсокартона. И вот на "выходе" - 300 рабочих мест. Обычно такие компании платят белую зарплату, соцпакет, стандарты работы там - повыше, и у 300 людей появляется возможность обрести почву под ногами. Хорошо ли это, или надо было не пускать их к нам, потому что "гордиться нечем"?

"Я хочу гордиться Украиной-производителем, а не Украиной-придатком" - пишут мне в комментариях на одном из ресурсов. Да, я тоже хочу. И горжусь. "Антоновым", к примеру. Репутацией качественных продуктов, поставляемых в другие страны. Горжусь тем, что к нам вообще приходят инвесторы - и доверяют нашим рукам производство товаров. Это говорит о том, что украинцы умеют работать, в отличие от ... Ладно.

Тут налицо просто кардинально разные подходы к оценке происходящего.

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Произвести на свет Мерседес мы могли бы. С нуля. Только когда мировой рынок позволял еще это сделать с меньшей конкуренцией - у нас коммунизм. И совок. И Россия - которой нафиг не нужна успешная Украина. Это как с пенсиями - чтобы сейчас платить много, нужно было раньше этим заняться. Провести реформы. Так и с производством - кому-то это было не нужно. А потом - коррупция, и попробуй создать подобный бизнес, который себя окупит. Пока прокормишь взятками всех желающих по цепочке - за конечную цену Мерседес никому не будет нужен. Потому что в Европе его делают эффективнее и с меньшими затратами.

Мы однажды очень сильно отстали от мира. У нас был Голодомор - а у них рождались сильные компании с мировым именем. У нас общая упряжка со странами Союза и нищета - а у них Голливуд и индустрия моды. Мы выгрызаем свою независимость - и тут все возможности хороши. А производить мы будем. С нашими мозгами и работоспособностью мы свою нишу в мире найдем и займем. Не самую плохую.

P.s. Вопрос знатокам. Чем плохо для Украины быть "сырьевым придатком"? Это мешает нам параллельно создавать бренды? Производить технику? Одно вытесняет другое? Если на то пошло - то Россия тоже за счет трубы живет/жила. А мы работаем. Нефть иссякнет, упадет в цене и перестанет быть нужна. А рабочие руки всегда будут в цене. Так в чем же мы проиграли (если это так?)

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
Теги
УкраїнаСРСР
Джерело
Джерело:Facebook Елены Кудренко
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Коментарі
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
бессмысленный бред сивой кобылы,притянутый за уши псевдопатриотизмом. слишком много про мерседес
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Україночка Щира
Україночка Щира
Афанасьев Алексей, ну застрелись по этому поводу, побрызжи на коллег ядовитой слюной
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Украина по ВВП на душу населения номинал в долларах на 130 месте. Уступает даже Монголии, Гондурасу, Алжиру и Анголе.
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