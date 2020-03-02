Кодування супутникового сигналу 23-х українських телеканалів призвело до практично повної монополії російського ТБ в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.
"Людей фактично відрізали від українського мовлення", – заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у програмі "Мова" з В'ячеславом Кириленком на ObozTV.
"Зараз, якщо ти проживаєш десь у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Керчі – то маєш виїхати до Херсонської області, придбати цей тюнер (для прийому кодованого сигналу. – Ред.), і щомісяця або кожні півроку сплачувати абонентську плату", – нагадав експерт.
За його словами, багато кримчан, які залишилися на півострові "один на один з окупаційною машиною", тепер позбавлені можливості перебувати в інформаційному просторі України.
"А я як кримчанин стверджую, що наших людей там – переважна більшість. І там жорстка ностальгія за українськими часами, люди дивляться українське телебачення... А зараз вони кажуть: Як? Мене не захистили, мене кинули, а зараз ще й змушують платити, щоб я міг бути дотичним до українського телебачення? Ну це ж абсолютно цинічна історія", – обурився Костинський.
Він наголосив, що завдання держави в умовах війни та окупації частини території – забезпечувати своїх громадян доступом до правдивої інформації та об'єктивних новин.
"Ми хоча би забезпечуємо свободу слова і людина, дивлячись різні телеканали, може скласти свою думку. Чого немає на російському телебаченні. Там пропагандистська машина і на кожному каналі людей змушують думати одне і теж саме", – пояснив медіафахівець.
"А зараз ми залишаємо російському ТБ монополію на окупованих територіях... Тоді як нам перемагати в інформаційній війні? Жодне ефірне мовлення не може охопити всю територію Криму або всю територію ОРДЛО сигналом українських телеканалів", – констатував він.
Глядачам, які втратили безкоштовний доступ до улюблених супутникових каналах, Костинський порадив переходити на альтернативні варіанти.
"Залишається частина українських телеканалів (незакодованих. – Ред.). Дивіться ці телеканали, відкривайте нових мовників. Думаю, частина каналів зараз змінить свій формат, почнуть давати більше розважальних передач, фільмів, компенсуючи відсутність таких програм", – спрогнозував член Нацради.
Костинський також висловив сподівання, що цього року хоча би частина медіахолдингів відмовиться від кодування, "побачивши катастрофічні результати і втрати своєї аудиторії".
На супутниковому ТБ закрито для безкоштовного доступу низку популярних українських телеканалів
medicalnewstoday.com
Як писав OBOZREVATEL:
З 28 січня 2020 року кілька великих медіахолдингів України закрили безкоштовний доступ до супутникового мовлення 23-х телеканалів.
Після кодування українці можуть або дивитися ці телеканали за плату (встановивши відповідне обладнання), або перейти на цифрове, кабельне, інтернет-мовлення.
28 лютого президент України Володимир Зеленський доручив зайнятися цією проблемою, оскільки питання кодування каналів стосується не тільки бізнесу, а й стратегічною захисту інформаційної безпеки України.
ObozTV – телепроект найпопулярнішого в Україні інтернет-ЗМІ "Обозреватель" – здійснює супутникове мовлення з 2017 року без кодування. Як знайти наш телеканал на супутнику – докладніше читайте в інструкції.
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