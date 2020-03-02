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2 березня • оновлено в 20:30
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/ Суспільство

У Нацраді засудили кодування телеканалів в Україні: "Монополія росТБ!"

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Кодування супутникового сигналу 23-х українських телеканалів призвело до практично повної монополії російського ТБ в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

"Людей фактично відрізали від українського мовлення", – заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у програмі "Мова" з В'ячеславом Кириленком на ObozTV.

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"Зараз, якщо ти проживаєш десь у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Керчі – то маєш виїхати до Херсонської області, придбати цей тюнер (для прийому кодованого сигналу. – Ред.), і щомісяця або кожні півроку сплачувати абонентську плату", – нагадав експерт.

За його словами, багато кримчан, які залишилися на півострові "один на один з окупаційною машиною", тепер позбавлені можливості перебувати в інформаційному просторі України.

"А я як кримчанин стверджую, що наших людей там – переважна більшість. І там жорстка ностальгія за українськими часами, люди дивляться українське телебачення... А зараз вони кажуть: Як? Мене не захистили, мене кинули, а зараз ще й змушують платити, щоб я міг бути дотичним до українського телебачення? Ну це ж абсолютно цинічна історія", – обурився Костинський.

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Він наголосив, що завдання держави в умовах війни та окупації частини території – забезпечувати своїх громадян доступом до правдивої інформації та об'єктивних новин.

"Ми хоча би забезпечуємо свободу слова і людина, дивлячись різні телеканали, може скласти свою думку. Чого немає на російському телебаченні. Там пропагандистська машина і на кожному каналі людей змушують думати одне і теж саме", – пояснив медіафахівець.

"А зараз ми залишаємо російському ТБ монополію на окупованих територіях... Тоді як нам перемагати в інформаційній війні? Жодне ефірне мовлення не може охопити всю територію Криму або всю територію ОРДЛО сигналом українських телеканалів", – констатував він.

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Глядачам, які втратили безкоштовний доступ до улюблених супутникових каналах, Костинський порадив переходити на альтернативні варіанти.

"Залишається частина українських телеканалів (незакодованих. – Ред.). Дивіться ці телеканали, відкривайте нових мовників. Думаю, частина каналів зараз змінить свій формат, почнуть давати більше розважальних передач, фільмів, компенсуючи відсутність таких програм", – спрогнозував член Нацради.

Костинський також висловив сподівання, що цього року хоча би частина медіахолдингів відмовиться від кодування, "побачивши катастрофічні результати і втрати своєї аудиторії".

На супутниковому ТБ закрито для безкоштовного доступу низку популярних українських телеканалів

На супутниковому ТБ закрито для безкоштовного доступу низку популярних українських телеканалів

medicalnewstoday.com

Як писав OBOZREVATEL:

Програму "Мова" з В'ячеславом Кириленком дивіться по суботах о 21:00 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV російська пропаганда Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
ЗМІ Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення російські телеканали
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Колeсник Роман
Колeсник Роман
Это условие получения доступа к рынку рашки от х#йла для наших олигархов.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А я как крымчанин ответственно заявляю что подавляющему большинству жителей Крыма наплевать на украинские телевизионные каналы. Наплевать от слова СОВСЕМ!
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Wick John
Wick John
Укроп пропаганда не работает на Донбассе, ей поддаются только безмозглые свиньи из галичины
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