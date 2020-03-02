Кодування супутникового сигналу 23-х українських телеканалів призвело до практично повної монополії російського ТБ в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

"Людей фактично відрізали від українського мовлення", – заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у програмі "Мова" з В'ячеславом Кириленком на ObozTV.

"Зараз, якщо ти проживаєш десь у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії, Керчі – то маєш виїхати до Херсонської області, придбати цей тюнер (для прийому кодованого сигналу. – Ред.), і щомісяця або кожні півроку сплачувати абонентську плату", – нагадав експерт.

За його словами, багато кримчан, які залишилися на півострові "один на один з окупаційною машиною", тепер позбавлені можливості перебувати в інформаційному просторі України.

"А я як кримчанин стверджую, що наших людей там – переважна більшість. І там жорстка ностальгія за українськими часами, люди дивляться українське телебачення... А зараз вони кажуть: Як? Мене не захистили, мене кинули, а зараз ще й змушують платити, щоб я міг бути дотичним до українського телебачення? Ну це ж абсолютно цинічна історія", – обурився Костинський.

Він наголосив, що завдання держави в умовах війни та окупації частини території – забезпечувати своїх громадян доступом до правдивої інформації та об'єктивних новин.

"Ми хоча би забезпечуємо свободу слова і людина, дивлячись різні телеканали, може скласти свою думку. Чого немає на російському телебаченні. Там пропагандистська машина і на кожному каналі людей змушують думати одне і теж саме", – пояснив медіафахівець.

"А зараз ми залишаємо російському ТБ монополію на окупованих територіях... Тоді як нам перемагати в інформаційній війні? Жодне ефірне мовлення не може охопити всю територію Криму або всю територію ОРДЛО сигналом українських телеканалів", – констатував він.

Глядачам, які втратили безкоштовний доступ до улюблених супутникових каналах, Костинський порадив переходити на альтернативні варіанти.

"Залишається частина українських телеканалів (незакодованих. – Ред.). Дивіться ці телеканали, відкривайте нових мовників. Думаю, частина каналів зараз змінить свій формат, почнуть давати більше розважальних передач, фільмів, компенсуючи відсутність таких програм", – спрогнозував член Нацради.

Костинський також висловив сподівання, що цього року хоча би частина медіахолдингів відмовиться від кодування, "побачивши катастрофічні результати і втрати своєї аудиторії".

На супутниковому ТБ закрито для безкоштовного доступу низку популярних українських телеканалів medicalnewstoday.com

Як писав OBOZREVATEL:

Програму "Мова" з В'ячеславом Кириленком дивіться по суботах о 21:00 на ObozTV.

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