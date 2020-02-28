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28 лютого • оновлено в 19:10
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Зеленський вирішив повернути українські канали і скасувати кодування супутника

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До 16 березня 2020 року в Україні повинні запустити незакодовані супутникові міжнародні версії загальнонаціональних телеканалів. Також оператори розроблять соцпакети супутникового ТБ із мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення.

Про це в п'ятницю, 28 лютого, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським домовилися представники українських медіагруп, передає пресслужба ОП. Уточнюється, що соцпакети нададуть оператори супутникового мовлення Xtra TV і Viasat. Таким чином українці отримають можливість переглядати закодовані канали за невелику плату.

Зеленський підкреслив, що міжнародна версія українських телеканалів має бути виваженою та з пріоритетним контентом.

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Журналісти одіозного ТВ-каналу займуться мовленням на тимчасово окуповані території

Зустріч Зеленського з представниками медіагруп

Зустріч Зеленського з представниками медіагруп

president.gov.ua

Він вказав на те, що питання кодування каналів стосується не тільки бізнесу, а й стратегічною захисту інформаційної безпеки України. Водночас у наслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати більше 20 головних каналів.

"Ми маємо не просто безліч листів і тисячі дзвінків в Офіс президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону уздовж контактної лінії і тимчасово окупованих територій", – сказав Зеленський.

Унаслідок цього альтернативою на цих територіях стало російське телебачення.

"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення і телебачення є не тільки на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони" глушили" наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби і гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив глава держави.

Зустріч Зеленського з представниками медіагруп

Зустріч Зеленського з представниками медіагруп

president.gov.ua

Він зазначив, що Рада національної безпеки та оборони має можливість ввести мораторій на кодування супутникового сигналу для ТБ, але це не вирішить всього спектра проблем.

"Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз немає іншого доступу, крім інформаційного", – пояснив президент.

Для комплексного вирішення проблеми він запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "ЗЕОНБУД" до 4 березня 2020-го вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням території держави і полегшить доступ населення до телемовлення.

"ЗЕОНБУД" до 1 травня 2020 року також повинен забезпечити установку цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Оператор повинен модернізувати і наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Крім того, учасники зустрічі домовилися залучити РНБО для координації зусиль із медіагрупами у боротьбі з порушеннями авторського права.

Зустріч Зеленського з представниками медіагруп

Зустріч Зеленського з представниками медіагруп

president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, українці змушені дивитися російські телеканали зокрема в селищі Нові Санжари Полтавської області, де нещодавно пройшли протести проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю. Так, одна з місцевих мешканок розповіла, що в той час як українські канали стали платними, російське мовлення доступне населенню.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
фотографии РНБО Офіс президента російські телеканали
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нью-Санжария без российских каналов начнёт в шкурах с копьями бегать
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Юг Руси
Юг Руси
Ну фсьо, теперича новосанжарцы станут белыми и пушистыми! )))))))
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Типичноеукрожлобство. В нищей стране,с нищим населением. Еще и типа воюющей. Да в НОРМАЛЬНОЙ стране такие вещи должны быть бесплатными!!! Вобщем-смотрим росТВ. Те не жлобятся,каналы бесплатные. Вот из за таких вот жлобов в прошлом веке и прос.али Украину. История повторяется, гы гы гы
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